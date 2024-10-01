Забудьте о пыли и токсинах: какие комнатные цветы очищают воздух

Комнатные растения могут естественным образом нейтрализовать такие токсины, как бензол, толуол, формальдегид и ацетон. Ученые доказали, что некоторые цветы действительно могут улучшить здоровье и самочувствие, ведь способны отфильтровывать загрязнители и поглощать их.

Комнатные цветы нейтрализуют токсины, содержащиеся, например, в табачном дыме, испарениях плит, покрытии пола, пятновыводителях, красках, лаке для ногтей. Эксперты рекомендуют, чтобы на каждые 10 квадратных метров в доме или квартире было хотя бы одно растение с полезными свойствами.

Алое

Алоэ поглощает бензол, углекислый газ, формальдегид и окись углерода. Это очень неприхотливое растение – просто поставьте горшок в светлое место и поливайте по необходимости. Сукулент накапливает воду в своих густых листьях, поэтому ему не страшны ни засуха, ни отсутствие подкормок.

Антуриум

Антуриумы – очень красивые цветы, очищающие воздух в квартире. Характерной особенностью является способность нейтрализовать аммиак, формальдегид и ксилол. Поставьте горшок в место с рассеянным светом, подальше от сквозняков. Желательно регулярно сбрызгивать и поливать растение, когда субстрат высохнет.

Плющ обыкновенный

Известно, что разные виды плюща поглощают токсины. К примеру, Hedera Helix может нейтрализовать бензол, формальдегид, ксилол, оксиды углерода, а также толуол и трихлорэтилен. Уход за плющом очень прост – просто посадите его в плодородный щелочной субстрат и обильно полейте. Сорта с разноцветными листьями любят солнце, другие можно держать в затененных местах.

Хризантемы

Хризантема эффективно отфильтровывает воздух, удаляя аммиак, бензол, формальдегид, ксилол, толуол и трихлорэтилен. Растение следует поливать ежедневно и при необходимости подкармливать специальным многокомпонентным удобрением.

Драцена

Драцены способны нейтрализовать токсины, такие как бензол, формальдегид, угарный газ, толуол и трихлорэтилен. Драцены любят солнечный свет в сочетании с обильным и частым поливом.

Фикус Бенджамина

Фикусы нейтрализуют большинство токсинов, включая аммиак, бензол и формальдегид. Уход за этим видом несложен – ему нужен рассеянный свет и частый и обильный полив при высыхании почвы в горшке.

Плетистый филодендрон

Филодендроны очищают воздух от токсинов, например аммиака, бензола или формальдегида. Этот вид легко выращивать, а растет он в надлежащих условиях очень быстро. Растению необходимы рассеянный свет и уход – регулярный полив, подкормка, дождевание и пересадка в большие горшки.

Пальма арека

Пальма арека известна своей способностью увлажнять воздух. Однако немногие знают, что она также очищает воздух от токсинов, таких как углекислый газ, формальдегид и ксилол. Этот вид особенно рекомендован людям, имеющим проблемы с дыхательной системой. Сажать ареку нужно в месте, где много рассеянного света и обеспечить растению регулярный полив. Эксперты советуют увлажнять листву каждые 2-3 дня.

Бамбуковая пальма

Растение удаляет бензол, формальдегид, ксилол, толуол и трихлорэтилен. Растению требуется влажный субстрат, много рассеянного света и систематическая пересадка в емкости большего размера. Как и в случае с другими пальмами, очень важно обеспечить высокую влажность, например, разбрызгивая воду на листья или разместив у горшка увлажнитель воздуха.

Папоротник

Папоротник также является очень эффективным воздухоочистителем. Растение нейтрализует такие токсины как бензол, ксилол, формальдегид и трихлорэтилен. На рынке представлено много разных видов: самые популярные из них – это Polypodium vulgare, Pellaea rotundifolia, Adiantum raddianum, Nephrolepis exaltata. Горшки лучше поставить в полутеневых местах и увлажнять растение частым дождеванием и поливом.

Сансевиерия

Сансевиерии советуют ставить в спальне. Эти неприхотливые растения способны нейтрализовать загрязняющие вещества – бензол или формальдегид. Самыми популярными видами являются сансевьерия гвинейская (Sansevieria trifasciata), цилиндрическая сансевьерия (Sansevieria cylindrica) и стройная сансевьерия (Sansevieria gracilis).

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