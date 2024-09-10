Зачем на телевизорах в СССР делали кнопку-обманку под названием ДМВ: объяснение

В советское время телевидение было важной частью повседневной жизни граждан. Тогда оно выступало не только источником развлечений, но и одним из основных способов массовой коммуникации.

Телевизоры в СССР были довольно простыми и не отличались технологичностью, но даже на них были непонятные некоторым элементы. О том, зачем на панели была кнопка ДМВ, ничего не делавшая при нажатии, рассказывает OBOZ.UA.

Появление новых моделей телевизоров в СССР произвело настоящий фурор среди населения и сопровождалось большим интересом со стороны потребителей. И однажды после обещанного обновления на панели появилась ДМВ-кнопка. Она была своеобразной "обманкой", не выполнявшей никакой функции. Однако это не послужило поводом для того, чтобы ее убрать.

Что такое ДМВ и почему эта кнопка была на телевизорах?

В начале телевидения все каналы транслировались в метровом диапазоне, что сокращалось как МВ. Однако впоследствии из-за увеличения количества программ этот диапазон стал перегруженным, поэтому решено было перейти на ДМВ – дециметровые волны.

В СССР амбиции по переходу на ДМВ появились быстро, в отличие от реальных технологий и возможностей. Для того чтобы реализовать вещание на новых частотах, нужно было обновить телебашни, передатчики, антенны и т.д. Это требовало значительных ресурсов и времени, которых в тот момент не хватало. Поэтому на новом поколении телевизоров однажды появилась только кнопка, без практичных функций.

Союзу было важно произвести впечатление передового государства, которое идет в ногу с развитыми странами. Поэтому, несмотря на то, что все телеканалы транслировались исключительно на метровых волнах, телевизоры продолжали оснащать кнопкой ДМХ в надежде на будущее внедрение этой технологии. Инженеры предполагали, что со временем, когда телевещание на дециметровых волнах станет доступным, пользователи смогут оснастить свои телевизоры специальными модулями для приема таких сигналов.

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Наличие новомодной непонятной кнопки на телевизорах делало их вид более современным и технологичным. Кроме того, некоторые покупатели, когда видели ДМХ, думали, что если приобретут его, то получат доступ к большему количеству каналов, даже если это не так. Это все помогало создать ощущение, что люди покупают технику, отвечающую новейшим стандартам.

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