Зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки: предназначались только для одного продукта

Обычно при слове бутылка мы представляем себе цилиндрический объект, в крайнем случае предмет квадратного сечения. Но в СССР существовали очень необычные треугольные бутылки.

Предназначались они в основном для одного типа жидкости. OBOZ.UA рассказывает подробнее о таком советском изобретении и его смысле.

По советским стандартам треугольная бутылка считалась не пищевой, а аптечной тарой. Более того, ее использовали для разлива только одного типа жидкости – уксусной эссенции. Наибольшее распространение треугольные бутылки получили в 1950-1970-е годы. И тогда в них разливали только это вещество.

Все дело в том, что уксусная эссенция содержит до 70% уксусной кислоты. В то время как в столовом уксусе ее всего от 3 до 15%. Такая концентрация безопасна для употребления в пищу и использования в хозяйстве. А вот эссенция уже может вызвать тяжелые повреждения и отравления, способные нанести здоровью долгосрочный вред.

Итак, поскольку в СССР с печатью этикеток все было не очень хорошо – они либо были очень похожи друг на друга, либо их не клеили вообще (как на бутылки с молоком), то решить проблему опасности уксусной эссенции придумали именно таким образом. Ее заливали в посуду необычной формы. Такую бутылку можно было отличить на ощупь даже в полной темноте.

Кроме необычной формы, бутылка для уксусной эссенции содержала специальные ребристые отметки на углах. Это были мерные деления, которые помогали более точно дозировать продукт при разведении. Чтобы получить обычный пищевой уксус, эссенцию просто смешивали с водой. Маленькая черта на бутылке означала объем в 0,1 литра, а длинная – в 0,5 литра. Впрочем, со временем эссенцию перестали продавать в советских магазинах и перешли на более безопасный уксус.

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