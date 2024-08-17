Зачем в СССР строили жилье в виде бочек и куда наконец исчезли все "цубики"
В 1970-х в СССР появились необычные дома в виде бочек. Сначала это были огромные цистерны, оставшиеся от перевозки топлива в регионы Крайнего Севера. Рабочие вырезали в огромных емкостях окна и двери, ставили оконные стекла и утепляли пространство.
Советские инженеры даже разработали проект нового жилья и назвали его "цельнометаллический унифицированный блок" ЦУБ-2М или "цубик" – именно это название прижилось в народе. Зачем в СССР строили жилье в цистернах и куда вдруг исчезли все "цубики", разбирался OBOZ.UA.
Как советские люди Крайний Север покоряли
Покорителям севера жилось нелегко. В регионах Крайнего Севера строить основательные дома было либо нецелесообразно, либо просто невозможно.
В 1974 году советские власти объявили о восстановлении самого масштабного строительства страны – начали прокладывать рельсы Байкало-Амурской магистрали. Тысячи рабочих оказались в суровых условиях: сильные ветры, снежные заносы, низкие температуры и полное отсутствие нормального жилья. Деревянные домики, конечно, не спасали от холода.
Истории неизвестно, кто первым придумал обустроить комнаты в цистернах, где когда-то перевозили топливо. Но идея прижилась. По крайней мере, там было теплее.
Советская власть, вдохновленная народной изобретательностью, поручила разработать новое жилье – "Цельнометаллический унифицированный блок" или "цубик".
"Цубики" были легкими, теплыми, крепкими и при этом обтекаемыми. Цилиндрическая форма помогла решить основную проблему – жилье больше не утопало снега, потому что, в отличие от деревянных прямоугольных домов, накапливаться сугробам было просто негде.
Изнутри "цубики" обшивались фанерой и утеплителем, а снизу обустраивали отопительную систему, поэтому рабочие могли даже радоваться теплому полу.
Стандартный метраж – 24 квадратных метра, этакая мини-студия в современной новостройке. Было место для отдыха с кроватями, кухня, прихожая, санузел и своя так называемая котельня. Входная зона отделяла жилое пространство от входа, чтобы мороз с улицы не попадал в спальню и кухню. Под потолком производили вентиляционную систему.
Модернизированные варианты выдерживали суровые морозы – даже при -60 °C температура внутри "цубика" не опускалась ниже +15 °C.
Куда исчезли "цубики"
Впоследствии в северных поселениях начала появляться полноценная инфраструктура, однако, согласно планам власти, ЦУБы и дальше должны использоваться для проживания при максимальных морозах или в отдаленных местах.
Официально изготовление ЦУБов было остановлено в 1990 году.
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