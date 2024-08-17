Зачем в СССР строили жилье в виде бочек и куда наконец исчезли все 'цубики'

В 1970-х в СССР появились необычные дома в виде бочек. Сначала это были огромные цистерны, оставшиеся от перевозки топлива в регионы Крайнего Севера. Рабочие вырезали в огромных емкостях окна и двери, ставили оконные стекла и утепляли пространство.

Советские инженеры даже разработали проект нового жилья и назвали его "цельнометаллический унифицированный блок" ЦУБ-2М или "цубик" – именно это название прижилось в народе. Зачем в СССР строили жилье в цистернах и куда вдруг исчезли все "цубики", разбирался OBOZ.UA.

Как советские люди Крайний Север покоряли

Покорителям севера жилось нелегко. В регионах Крайнего Севера строить основательные дома было либо нецелесообразно, либо просто невозможно.

В 1974 году советские власти объявили о восстановлении самого масштабного строительства страны – начали прокладывать рельсы Байкало-Амурской магистрали. Тысячи рабочих оказались в суровых условиях: сильные ветры, снежные заносы, низкие температуры и полное отсутствие нормального жилья. Деревянные домики, конечно, не спасали от холода.

Истории неизвестно, кто первым придумал обустроить комнаты в цистернах, где когда-то перевозили топливо. Но идея прижилась. По крайней мере, там было теплее.

Советская власть, вдохновленная народной изобретательностью, поручила разработать новое жилье – "Цельнометаллический унифицированный блок" или "цубик".

"Цубики" были легкими, теплыми, крепкими и при этом обтекаемыми. Цилиндрическая форма помогла решить основную проблему – жилье больше не утопало снега, потому что, в отличие от деревянных прямоугольных домов, накапливаться сугробам было просто негде.

Изнутри "цубики" обшивались фанерой и утеплителем, а снизу обустраивали отопительную систему, поэтому рабочие могли даже радоваться теплому полу.

Стандартный метраж – 24 квадратных метра, этакая мини-студия в современной новостройке. Было место для отдыха с кроватями, кухня, прихожая, санузел и своя так называемая котельня. Входная зона отделяла жилое пространство от входа, чтобы мороз с улицы не попадал в спальню и кухню. Под потолком производили вентиляционную систему.

Модернизированные варианты выдерживали суровые морозы – даже при -60 °C температура внутри "цубика" не опускалась ниже +15 °C.

Куда исчезли "цубики"

Впоследствии в северных поселениях начала появляться полноценная инфраструктура, однако, согласно планам власти, ЦУБы и дальше должны использоваться для проживания при максимальных морозах или в отдаленных местах.

Официально изготовление ЦУБов было остановлено в 1990 году.

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