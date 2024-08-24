Зачем в СССР ввели непрерывную рабочую неделю и почему идея позорно провалилась

В истории Советского Союза хватает необычных идей и экспериментов, стремившихся изменить общество и экономику. Однако большинство из них позорно провалились.

Одним из таких экспериментов стала непрерывная рабочая неделя, или "непрерывка", введенная в СССР в конце 1920-х годов. О целях и причинах провала инициативы рассказывает OBOZ.UA.

27 августа 1929 года в СССР отменили выходной день в воскресенье и заменили семидневную неделю пятидневкой. С тех пор у рабочих было четыре рабочих дня и один выходной, но всегда на пятый день.

Каждый рабочий день началИ отмечать своими цветами и символами: пшеничный сноп, красная звезда, серп и молот, книга и будьоновка. Именно по ним рабочие должны были ориентироваться, определяя, когда у них будет выходной.

Причины введения "непрерывки"

Непрерывная рабочая неделя была задумана как способ обеспечить непрерывную работу предприятий. Поскольку у рабочих были индивидуальные графики, заводы и фабрики могли работать без остановок, что, по мнению советского руководства, должно было существенно повысить производительность и способствовать ускорению индустриализации.

Однако непрерывная рабочая неделя вызвала трудности в организации производственных процессов. Сложность в координации рабочих, постоянные изменения в графике и отсутствие общих выходных приводили к снижению эффективности.

Кроме того, новые календари были чрезвычайно запутаны, общественный транспорт остался работать по старым правилам, а техника на предприятиях невероятно быстро изнашивалась из-за постоянной работы. Все это привело к тому, что эффективность труда снизилась до рекордно низкого уровня.

После того как окончательно стало ясно, что эксперимент с треском провалился, 26 июня 1940 года был восстановлен привычный семидневный цикл.

Борьба с религией и семейные связи

С момента введения непрерывной рабочей недели выходные дни у каждого были разными, поэтому члены семей, друзья и коллеги редко могли отдыхать вместе. Люди потеряли возможность праздновать традиционные праздники, ходить в храмы, проводить время со своими родными. Это все ослабляло связи между ними и вызывало общественное недовольство.

Также новая система сделала почти невозможным религиозное поклонение. Названия дней недели заменили номерами, поэтому христиане, евреи или мусульмане не могли посещать службу без привычных пятниц, суббот и воскресений. Однако даже эти жесткие ограничения не помогли полностью искоренить веру. К тому же некоторые категории населения все же остались жить по старому графику.

Поскольку эффективность труда снижалась, а рабочие во время "непрерывки" имели даже больше выходных дней в году, чем при обычном режиме, некоторые исследователи считают, что основной целью новшества было уничтожение религиозной и семейной жизни населения. Таким образом, людьми было бы легче управлять и уничтожать их идентичность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему новогодний "Огонек" в СССР был именно голубым.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.