Зачем в СССР заправляли авто касторкой: интересное объяснение

История автомобильного транспорта в Советском Союзе полна любопытных и необычных фактов. Многие из них могут показаться странными для современного водителя.

К примеру, сейчас многих поражает то, что в союзе в автопромышленности широко применяли касторовое масло. О том, где именно читайте в материале OBOZ.UA.

Касторовое масло, или как его называют в народе "касторка", было широко известно в сфере медицины во времена СССР, однако его применение нашло место и в автомобильной отрасли. Водители и автомеханики часто использовали его для технического обслуживания двигателей и других частей автомобиля. Однако сегодня подобные манипуляции могут привести к разнообразным отрицательным последствиям, поэтому не стоит пытаться заливать касторку в современные автомобили.

Почему именно касторовое масло?

До 1960-1970-х годов касторовое масло входило в состав тормозных жидкостей для таких автомобилей, как "Чайка" и "Волга". Поэтому если разбавить ее с некоторыми видами спирта, можно получить самодельные смеси и не тратить на них средства.

Также касторку использовали для смазки двигателей. Тогда считалось, что она наиболее эффективно смазывает детали и вдобавок экологична.

Однако после перехода на дисковые тормоза касторку использовать перестали. С этого времени принято использовать современные аналоги. Причиной этого стало то, что тормозные жидкости на основе касторового масла становятся вязкими при температуре -20 градусов и закипают при +115 градусов.

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