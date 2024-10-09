Залог чистоты: какие вещи нужно обязательно убрать перед приходом гостей

Когда гости на пороге, первое, о чем мы думаем, достаточно ли у нас дома чисто, чтобы принять их. И начинается лихорадочная уборка всего подряд.

В то время как эксперты по чистоте утверждают, что достаточно убрать несколько зон в доме, чтобы не переживать за его состояние в целом. Издание Southern Living опросило знатоков, что именно нужно сделать перед приходом гостей, чтобы дом выглядел аккуратно и наведение порядка при этом не отобрало кучу времени и сил.

Прихожая

Это точка входа в ваше жилье, которую первой увидит гость, поэтому важно произвести хорошее впечатление и оказать ему теплый прием. Расставьте здесь аккуратно обувь, разложите по местам все безделушки и помойте пол. Если в этой зоне имеются стеклянные поверхности, как зеркала или окна, быстро промойте их специальным средством.

Пол

Неважно, ходит ли ваш гость в обуви или босой, он почувствует, если пол в доме грязный. Поэтому быстро пропылесосьте все помещения, куда вы его пригласите и пройдитесь по ним влажной шваброй. Но финальную очистку пола производите в последнюю очередь. Если вам нужно протереть столешницы и смести пыль, вся грязь будет падать именно на пол. Поэтому уборку профессионалы делают по принципу сверху вниз.

Мусор

Соберите в помещениях разные обертки, пустые упаковки, бумажки и прочий мусор. И обязательно опорожните мусорник – он ко всему может давать запах. Если у вас есть время, вымойте ведро для отходов раствором средства для мытья посуды в теплой воде. И обязательно протрите досуха перед тем, как положить туда чистый пакет.

Кухня

Уборку в кухне производите в зависимости от того, сколько времени у вас есть до прихода первых гостей. Что точно нужно сделать, это помыть грязную посуду, протереть все столешницы и убрать с поверхностей все лишнее – так помещение сразу примет опрятный вид. При необходимости прочистите трубу слива – она тоже может давать неприятный запах.

Ванна

Куда ваши гости заглянут почти наверняка, так это в ванную. Потому помыть сантехнику будет очень важным шагом в подготовке. Не забудьте также протереть зеркало. Заляпанное стекло испортит впечатление, даже если все остальное будет кристально чистым. Обязательно проверьте, чтобы рядом с унитазом было достаточно туалетной бумаги. Завершить быструю уборку можно зажиганием ароматической свечи.

Твердые поверхности

Твердые поверхности, такие как журнальные столики, телевизоры, зеркала, жалюзи и консоли легко собирают пыль и часто остаются незамеченными. Быстро проверьте их и при необходимости пройдитесь влажной тряпкой, чтобы привести все в порядок.

Выключатели и дверные ручки

На этих поверхностях собирается немало бактерий, ведь к ручкам и выключателям мы постоянно прикасаемся руками. Обработайте их дезинфицирующими салфетками или антисептиком и отполируйте полотенцем из микрофибры.

Мебель

Это особенно важно для тех, у кого есть домашние животные и дети. Проверьте мебельные поверхности на наличие пыли и пятен и очистите соответствующим средством. Также пропылесосьте все диваны и кресла щеткой для мягкой мебели. И при этом не забудьте снять с них подушки и убрать под ними.

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