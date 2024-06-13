'Жили бедно зато честно!' Как в СССР пропагандировали нормальность тотальной нищеты

Советский Союз, несмотря на огромные запасы природных ресурсов, был очень бедным государством, и это исторический факт. Но современная молодежь даже не догадывается, что всеобщая бедность была частью государственной идеологии и ее пропагандировали гражданам.

Больше об этом рассказывает блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович. Он изучил, как советские книги и фильмы программировали людей не добиваться успеха и стремиться к благополучию, а прославляли нищету. В частности, продвигая такие постулаты, как "деньги не главное!" или "жили бедно зато честно!". Подобные установки до сих пор мешают жителям освободившихся от советской власти стран. Более того, многие до сих пор подпитывают их через потребление тогдашней культуры.

Хорошие бедные и плохие богатые

Если присмотреться к образам богачей в советском кино и литературе, то можно заметить, что в них везде присутствует образ богатого человека, как безобразного буржуя, который не способен думать ни о чем, кроме обогащения. В то время как бедные представляются более добрыми и нравственными. Такую установку Мирович называет вредной и деструктивной.

В частности, из-за того, что в реальном мире люди, закрывшие свои материальные потребности, нередко думают о том, как помочь тем, кто не добился успеха, как создать что-то не только для себя. "Согласно т.н. "пирамиде потребностей по Маслоу" — это и есть высшая степень реализации человека — решив вопросы материального выживания, человек старается ответить на вопрос кто я такой и что-то дать миру — потому что получать больше не имеет смысла, у него всё есть", – объясняет блогер.

Но бедные люди часто думают только о том, где взять кусок хлеба, чтобы выжить. Это не оставляет им времени и сил, чтобы подумать о моральной составляющей. В конце концов, за 80 лет "совка" такой подход привел к тому, что люди разучились быть трудолюбивыми и инициативными.

Продвижение бедности через массовую культуру

Методом продвижения таких опасных установок была массовая культура – кино и популярная литература. Даже зрительно советские фильмы показывали бедных молодыми, стройными и красивыми, тогда как богатых часто изображали полными, старыми, неприятными людьми с грубыми чертами лица.

"Типичный совковый сюжет совкового фильма, кгниги или спектакля выглядит так — живёт мерзкий и злой богач, который только и делает, что жрёт и предаётся всяким плотским утехам, а также обладает гадким характером — кричит на прислугу и бъёт детей. А вокруг живут добрые бедняки с добрыми телячьими глазами, которые все сплошь стройные, красивые и вместе с тем добрые и сердечные. Бедняки начинают водить хороводы и петь песни — после чего богач куда-нибудь убегает, и наступает всеобщее счастье Коммунизма.", – так описывает Мирович произведения искусства в СССР. И предлагает каждому самостоятельно вспомнить то, что подпадает под эти критерии.

Такая культура не учила людей тому, что достаток может быть результатом кропотливого многолетнего труда. А деньги – ресурс, который можно использовать во благо. Вместо этого людям внушали, что лучше быть бедным, но добрым и правым.

По мнению блогера, таким образом, в СССР государство воспитывало не богатых и самодостаточных людей, которые могут решать за себя и проявлять инициативу. Так продуцировались удобные и смиренные граждане, которыми было легко манипулировать. Какие бы верили в басни о "бесплатных квартирах" и о том, что государство заботится о людях.

Как эта политика влияет на настоящее

По мнению Мировича, такая государственная пропаганда привела к тому, что богатые люди в странах бывшего СССР превратились именно в карикатурных богачей из кино. Они стремятся любой ценой накапливать богатства, потреблять блага без каких-либо ограничений и плохо относиться к людям.

В то время как в западном мире самые состоятельные люди считают своим долгом вложить заработанные деньги в общественные блага – развитие науки, медицины, технологий и т.д. В качестве примера блогер приводит цитату основателя компании Apple Стива Джобса: "Мне безразлично, буду ли я самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-то потрясающую вещь – вот что меня интересует".

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