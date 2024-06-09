Дети, не знавшие слова счастье: каким было настоящее детство в СССР. Фото

Иногда на просторах интернета можно встретить истории о том, каким счастливым было детство в СССР Мол, государство все делало для детей и обеспечивало их только лучшим.

Белорусский блогер и исследователь советского быта Максим Мирович утверждает, что это не больше, чем миф. По его словам, в материалах о детях Союза много информации искривлено, а плюсы часто сильно преувеличены.

Детских садов не хватало, а воспитание было жестоким

Часто любители ностальгии по СССР рассказывают, что детских садов в Стране Советов было больше, чем в США. Однако цифры сами по себе не способны описать ситуацию полностью.

А положение в обществе было таково, что в американской семье заработка мужчины обычно было достаточно, чтобы прокормить всех ее членов. Поэтому жена могла оставаться дома и заниматься детьми. Так что потребность в детских садах была не столь велика. Из-за того на душу населения их действительно приходилось меньше.

В то же время в СССР государство требовало от женщины и делать карьеру, чтобы не попасть под суд за тунеядство, и заботиться о семье. К тому же бездетных облагали отдельным налогом. Добавьте к этому тот факт, что годичный отпуск по уходу за ребенком был введен только в 1968 году. Вот почему в Союзе была огромная потребность в детских садах и яслях.

Это приводило к тому, что группы в них были очень большими. И, соответственно, воспитатели и няни очень уставали. Надлежащего внимания каждому отдельному ребенку они уделить не могли. Не говоря уже о том, чтобы успеть научить его чему-то интересному.

Что касается качества воспитания, то оно было очень жестоким. Телесные наказания, принуждение и унижение являлись основными методами. Ребенка могли поставить в одних трусах в угол, силой заставить есть или спать, отобрать у него игрушки за вину, отругать у всех на виду. С ранних лет маленьким советским гражданам прививали страх перед силой и безусловное послушание.

Детей кормили не лучше, чем взрослых

Современная женщина может легко выкормить младенца качественными смесями. И не только по объективным причинам – общее состояние здоровья или недостаток собственного молока, но по из-за своему личному выбору.

В СССР вместо специального детского питания женщины придумывали страшные смеси из разбавленного коровьего или козьего молока, добыть которое тоже было большим квестом. А также из манной крупы и других не предназначенных для младенцев продуктов. В результате, по данным ВОЗ, в семидесятых годах около трех четвертей детей до года уже страдали ожирением, ведь употребляли слишком много углеводов.

Плохо кормили в детских садах и школах. Супы готовили из некачественных овощей, мяса почти не давали – в основном в виде некачественных бледных сосисок и плохих котлет, каши готовили на воде и ничем не приправляли, а чтобы дети не ходили голодными, учили все заедать хлебом. Пахло в столовых учебных заведений очень неаппетитно. При этом, напомним, детей, которые отказывались есть невкусные блюда, кормили принудительно.

Дети не были в полной безопасности

Этот миф рассеивается очень легко, если вспомнить, чем советские дети развлекали себя в свободное время. В послевоенные годы оставленные без присмотра занятых на восстановлении страны взрослых пионеры нередко подрывались на старых немецких минах, которые находили в лесах и водоемах.

Тяга к взрывным развлечениям оставалась у юных граждан СССР и в более поздние периоды. К примеру, подростки нередко развлекали себя тем, что бросали в пионерский костер лампочки, шифер, а если "повезет", то и аэрозольные баллоны. Порой получали из-за этого серьезные травмы. Некоторые делали самопальные бомбы из кусков карбида кальция или ракеты из селитры. Без последствий также не обходилось. Пластиковые линейки превращали в "дымовухи", не задумываясь о том, насколько токсичным был дым от них. Подумаешь, потом плакали и кашляли несколько часов. Зато хоть чем-то развлеклись. После такого постоянный доступ к мультфильмам и играм кажется настоящим благословением.

Что касается преступности, то о ней просто не писали в печати. Если поднять статистику советских времен, то окажется, что уровень грабежей, насилия и убийств был очень высоким. Но информацию не подвергали огласке, чтобы не давать гражданам повод для недовольства. Конечно, от преступности страдали и дети. Это не говоря о том, что семейное насилие не только не осуждалось – общество одобряло такие методы воспитания.

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