Зимой будет покрыт цветами: чем подкормить рождественник

Шлюмбергера, или рождественский кактус может прекрасно украсить ваш дом к сезону зимних праздников. Но для этого комнатному растению требуется соответствующий уход.

Эксперты по домашнему садоводству утверждают, что для пышного цветения растению нужна правильная подкормка в конце лета. OBOZ.UA рассказывает об эффективных домашних средствах, которые помогут насытить растение нужными ему питательными веществами.

Почему важна подкормка шлюмбергеры в сентябре

На рубеже лета и осени растение после интенсивного периода роста переходит в фазу покоя. Это идеальное время для обеспечения надлежащего увлажнения, которое подготовит растение к зимнему цветению. В это время цветок требует меньше воды, однако решающее значение имеет то, чем вы его польете.

Подкормка черным чаем

Одним из рекомендованных способов подкормки является полив растения заваркой черного чая. этот напиток содержит дубильные вещества, укрепляющие растение и стимулирующие его цветение. Приготовить такой настой просто – достаточно заварить крепкий чай, а затем остудить и развести его в воде в пропорции 1:1. Использовать эту смесь можно раз в неделю, пока растение не станет выпускать бутоны.

Банановый настой

Еще один проверенный способ подкормить шлюмбергеру – использование бананового настоя. Банановая кожура содержит много калия, который стимулирует цветение. Чтобы приготовить такой настой, просто залейте кожуру одного банана половиной литра кипятка и оставьте на несколько часов. Когда жидкость охладится, кожуру достаньте, а настой перелейте в бутылку с крышкой и поставьте в темное место. Поливайте этой жидкостью цветок раз в две недели.

Рекомендации по уходу за шлюмбергерой осенью

Полив декоративного растения в начале осени требует умеренности. Ему нужна слегка влажная, а не мокрая почва. Оптимальной частотой внесения воды станет полив раз в неделю. Но проверяйте перед этим субстрат в горшке. Если он не просох, перенесите полив на день или два.

Также эффективным может быть нижний полив шлюмбергеры. Наливайте ей воду в поддон, а через час слейте излишки. В таком случае растение получит ровно столько воды, сколько ему нужно.

Как ухаживать за рождественником, чтобы он зацвел

Не забудьте поставить растение в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Эффективно стимулировать цветение поможет также размещение шлюмбергеры в прохладном месте. Именно при температуре 15-18 градусов она лучше всего формирует бутоны.

И не забывайте о удобрениях. Если вы не хотите готовить раствор самостоятельно, воспользуйтесь готовыми смесями для цветущих растений.

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