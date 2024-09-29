Знают далеко не все: какие украинские слова имеют два ударения

Ударение – выделение одного из слогов слова путем изменения высоты тона или частичного удлинения громкого звука. Правильное ударение – это не только о звучании, но и о культуре устной речи.

Редактор Ольга Васильева отметила, что определенные слова имеют двойнойе ударение. Среди перечня таких лексем – "дóговíр", "клáдови́ще" та "пóми́лка".

Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двойное ударение. Но историки языкознания говорят, что раньше ударение было одно: "прóстий", "такóж", "зáвжди". А потом их приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже т.д.

Непростая ситуация и со словом "гетьман". Словарь Гринченко подает его с ударением на втором слоге ("гетьмáн"), а в современных словарях есть уже только "гéтьман" (но "гетьмáнич", "гетьмáнша", "гетьмáнство").

На какой слог вы бы поставили ударение в слове "подушка"? Исторически украинскому языку присуще ударение на префиксе в приставочных словах: "пóдружка", "зáкладка", "зáкрутка", "зáставка". В словарях до 1930-х годов ударение фиксируется на префиксе, а в современных словарях уже встречается и "подýшка".

И таких примеров много. Приходится задумываться, какой из двух вариантов сложился исторически, а какой возник под влиянием русского.

Эти слова имеют двойной ударение:

алфáвíт;

бáжáний;

важли́вíший;

вбрáння́;

ведмéди́ця;

весня́ни́й;

вогня́ни́й;

виши́вáнка, але виши́ваний;

дóговíр;

доповíдáч;

жáлó;

жáлібни́й;

зáвжди́, назáвжди́;

закíнчи́ти;

зали́ши́ти;

зáти́шок;

зокрéмá;

клáдови́ще;

мáбýть;

мáркéтинг;

мʼя́зови́й;

нáберéжна;

пéрвíсний;

перéвíрка;

пóми́лка;

прóсти́й;

рóзбíр;

свя́тá;

склáдни́к;

слíзьми́;

смíття́;

стáрíти;

тáкóж;

христия́ни́н.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.