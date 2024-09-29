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Знают далеко не все: какие украинские слова имеют два ударения

Алина Милсент
Rest
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Знают далеко не все: какие украинские слова имеют два ударения

Ударение – выделение одного из слогов слова путем изменения высоты тона или частичного удлинения громкого звука. Правильное ударение – это не только о звучании, но и о культуре устной речи.

Редактор Ольга Васильева отметила, что определенные слова имеют двойнойе ударение. Среди перечня таких лексем – "дóговíр", "клáдови́ще" та "пóми́лка".

Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двойное ударение. Но историки языкознания говорят, что раньше ударение было одно: "прóстий", "такóж", "зáвжди". А потом их приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже т.д.

Непростая ситуация и со словом "гетьман". Словарь Гринченко подает его с ударением на втором слоге ("гетьмáн"), а в современных словарях есть уже только "гéтьман" (но "гетьмáнич", "гетьмáнша", "гетьмáнство").

На какой слог вы бы поставили ударение в слове "подушка"? Исторически украинскому языку присуще ударение на префиксе в приставочных словах: "пóдружка", "зáкладка", "зáкрутка", "зáставка". В словарях до 1930-х годов ударение фиксируется на префиксе, а в современных словарях уже встречается и "подýшка".

И таких примеров много. Приходится задумываться, какой из двух вариантов сложился исторически, а какой возник под влиянием русского.

Эти слова имеют двойной ударение:

  • алфáвíт;
  • бáжáний;
  • важли́вíший;
  • вбрáння́;
  • ведмéди́ця;
  • весня́ни́й;
  • вогня́ни́й;
  • виши́вáнка, але виши́ваний;
  • дóговíр;
  • доповíдáч;
  • жáлó;
  • жáлібни́й;
  • зáвжди́, назáвжди́;
  • закíнчи́ти;
  • зали́ши́ти;
  • зáти́шок;
  • зокрéмá;
  • клáдови́ще;
  • мáбýть;
  • мáркéтинг;
  • мʼя́зови́й;
  • нáберéжна;
  • пéрвíсний;
  • перéвíрка;
  • пóми́лка;
  • прóсти́й;
  • рóзбíр;
  • свя́тá;
  • склáдни́к;
  • слíзьми́;
  • смíття́;
  • стáрíти;
  • тáкóж;
  • христия́ни́н.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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