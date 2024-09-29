Знают далеко не все: какие украинские слова имеют два ударения
Ударение – выделение одного из слогов слова путем изменения высоты тона или частичного удлинения громкого звука. Правильное ударение – это не только о звучании, но и о культуре устной речи.
Редактор Ольга Васильева отметила, что определенные слова имеют двойнойе ударение. Среди перечня таких лексем – "дóговíр", "клáдови́ще" та "пóми́лка".
Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двойное ударение. Но историки языкознания говорят, что раньше ударение было одно: "прóстий", "такóж", "зáвжди". А потом их приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже т.д.
Непростая ситуация и со словом "гетьман". Словарь Гринченко подает его с ударением на втором слоге ("гетьмáн"), а в современных словарях есть уже только "гéтьман" (но "гетьмáнич", "гетьмáнша", "гетьмáнство").
На какой слог вы бы поставили ударение в слове "подушка"? Исторически украинскому языку присуще ударение на префиксе в приставочных словах: "пóдружка", "зáкладка", "зáкрутка", "зáставка". В словарях до 1930-х годов ударение фиксируется на префиксе, а в современных словарях уже встречается и "подýшка".
И таких примеров много. Приходится задумываться, какой из двух вариантов сложился исторически, а какой возник под влиянием русского.
Эти слова имеют двойной ударение:
- алфáвíт;
- бáжáний;
- важли́вíший;
- вбрáння́;
- ведмéди́ця;
- весня́ни́й;
- вогня́ни́й;
- виши́вáнка, але виши́ваний;
- дóговíр;
- доповíдáч;
- жáлó;
- жáлібни́й;
- зáвжди́, назáвжди́;
- закíнчи́ти;
- зали́ши́ти;
- зáти́шок;
- зокрéмá;
- клáдови́ще;
- мáбýть;
- мáркéтинг;
- мʼя́зови́й;
- нáберéжна;
- пéрвíсний;
- перéвíрка;
- пóми́лка;
- прóсти́й;
- рóзбíр;
- свя́тá;
- склáдни́к;
- слíзьми́;
- смíття́;
- стáрíти;
- тáкóж;
- христия́ни́н.
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