Знают не все: что обязательно нужно сделать перед отопительным сезоном

Уже вскоре осенняя прохлада придет в Украину и придет время включать отопление. Это значит, что прямо сейчас стоит позаботиться об отопительных приборах в доме, чтобы они были максимально эффективны зимой.

Что для этого нужно сделать, рассказывает OBOZ.UA. Конечно, вы можете вызвать мастера, который поможет вам со всеми нюансами, но и самостоятельно несложно справиться.

Удалите воздух из радиаторов

Первое, что нужно сделать перед тем, как в вашем доме включат отопление, это стравить лишний воздух из радиаторов. Если этого не сделать, воздушная пробка заблокирует доступ теплоносителя и батарея не нагреется. Бывает так, что воздух не дает прогреться всему прибору, а может заблокировать и его часть – так случается с ребристыми моделями.

Чтобы стравить лишний воздух, нужно выполнить одно простое действие. Поверните вентиляционный кран, обычно расположенный в верхней части радиатора. Для этого используется плоская отвертка или специальный ключ – зависит от модели устройства.

Не забудьте подстелить под кран полотенце, ведь вместе с воздухом из радиатора выйдет какое-то количество воды. Когда она начнет вытекать наружу, это означает, что процесс завершился успешно и можно закрывать кран.

Очистите прибор от грязи

Это может казаться незначительной проблемой, но пылевой слой на радиаторах поглощает часть тепла, которое зимой точно не будет вам лишней. Поэтому прибор следует очистить в преддверии отопительного сезона. И с этим вам может помочь пароочиститель.

Перед его использованием поместите несколько слоев бумажных полотенец прямо под радиатор. На них будет стекать грязная вода. Можно снять верхнюю крышку радиатора и помыть ее отдельно.

Задуйте паром все щели батареи – он сам смоет пыль, крошки, шерсть домашних животных и другие загрязнения. Обработка пароочистителем будет самым быстрым и легким способом привести отопительные приборы в вашем доме в порядок. Все, что вам останется, это собрать грязные бумажные полотенца и утилизировать их.

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