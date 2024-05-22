"Зробити роботу": как сказать правильно на украинском, чтобы избежать повторов
Украинский язык богат синонимами и фразеологическими оборотами. Все это помогает обогатить речь и избегать такой распространенной ошибки, как тавтология.
Однако некоторые словосочетания настолько укоренились, что найти им замену не так-то просто. Поэтому OBOZ.UA подготовил материал о том, как лучше сказать "зробити роботу", чтобы это звучало более органично.
Ошибаться совершенно нормально. Не стоит стесняться, если ваша речь не идеальна, ведь даже те, кто общается на украинском в быту с самого детства, не имеют иммунитета к ошибкам. Главное это стремиться к лучшему и не прекращать учить и развивать украинский язык.
Словосочетание "зробити роботу" можно услышать во многих разговорах. Часто оно встречается даже на телевидении и в литературе, однако на самом деле употреблять его не стоит.
Тавтология – это стилистическая ошибка, заключающаяся в употреблении слов с близким значением или звучанием. Также тавтологией считается повторение одинаковых или общекоренных слов в одном или соседних предложениях.
Примеры:
- Жизнь человеку дается только один раз в жизни;
- Школьники учатся в школе;
- На работе я работал.
Однако не стоит говорить "робити роботу" не только потому, что это тавтология, но поскольку эта фраза является калькой с русского языка, а именно со словосочетания "сделать работу".
Если вам нужно акцентировать внимание на том, что определенная задача уже имеет статус завершенной, то следует использовать слово "виконати".
Примеры:
- Нарешті я можу відпочити, адже виконав всю роботу;
- Якщо він не виконає цю роботу вчасно, то не отримає премію.
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