Антипасха: что это за праздник и что нельзя делать в этот день украинцам

Сразу после Пасхи наступает целая неделя празднований, которую называют Светлой. В этот период принято как можно больше радоваться и чествовать воскрешение Господа.

Последний день Светлой недели называют Антипасхой. О значениях, традициях, правилах и запретах этого дня, рассказывает OBOZ.UA.

Поскольку в этом году Пасха пришлась на 5 мая, то Антипасха, которую также называют Красная горка или Фомино воскресенье, будет отмечаться ровно через неделю, то есть 12 мая.

История Антипасхи

Префикс "анти" в древнегреческом языке указывал на значение сходства. То есть Антипасха – это подобный Пасхе праздник.

Первое воскресенье после воскрешения Господа также называют Фоминым воскресеньем, поскольку согласно Евангелию от Иоанна, когда Иисус Христос представил перед апостолами, среди них не было Фомы, поэтому он не поверил в возвращение спасителя.

После того, как Иисус встретился с Фомой, он все еще сомневался и уверовал только после того, как Христос показал ему свои раны и позволил к ним прикоснуться. После этого Господь сказал: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны те, которые, не видя, уверовали!"

Красная горка

Красная горка – это более народное название Антипасхи, которое предположительно пошло еще со времен язычества, когда люди, празднуя весну, поднимались на самую высокую точку у поселения, разжигали там костры и веселились. Этот праздник символизировал встречу "красного солнца".

С приходом христианства на таких холмах начали строить храмы.

Впоследствии, в зависимости от региона Украины, Красной горкой могли называть любое гуляние во время Светлой недели.

Традиции Антипасхи

Через неделю после Пасхи в храмах совершают последнюю литургию пасхальным образом и читают отрывок из Евангелия об апостоле Фоме.

В народе Красная горка считалась праздником женитьбы и свадеб, поскольку именно в течение Светлой недели церковь снова начинала проводить обряды венчаний.

Одинокие женщины в Антипасху гадали на суженого и умывались холодной водой из ручья, чтобы улучшить свою красоту.

В поселениях устраивали праздничные гуляния. Люди разжигали костры, водили хороводы и играли в игры. Во время них молодые и одинокие люди знакомились и искали свою любовь. Также проводился специальный обряд счастья, во время которого с горки скатывали яйца. Чье яйцо скатилось ровно и не разбилось, того ждет успех и благополучие.

Запреты Антипасхи

Как и большинство христианских праздников, во время Антипасхи категорически нельзя ссориться и ругаться, иначе конфликт будет продолжаться вплоть до Троицы.

Также нельзя выбрасывать пищу, сидеть дома и игнорировать веселье. Молодые люди должны были выходить на гулянье, знакомиться и присматриваться друг к другу. Найти пару или жениться на Антипасху считалось хорошим знаком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отмечать Проводное воскресенье, которое в этом году выпадает на 12 мая.

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