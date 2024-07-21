Больше не встретите в разговоре: что означают устаревшие украинские слова

Развитие украинского языка длилось столетиями, соответственно, он накопил немало слов, которые больше не находятся в употреблении. В разговоре вы вряд ли встретите эти лексемы, а вот в литературе они попадаются.

Поэтому языковед, редактор и переводчик Александр Стукало в своей колонке рекомендует выучить десятку таких слов. По его словам, наибольшей популярностью они пользовались 100-200 лет назад и находились тогда в интенсивном употреблении. Сейчас это скорее колоритная лексика, с которой стоит ознакомиться хотя бы любопытства ради. Ну и для более глубокого понимания классической украинской литературы, конечно.

Вертоград

Это слово было в употреблении еще до XVIII века. Так в Украине называли сад. Происходит это название из старославянского, куда оно попало из готского языка. Там эквивалентом слова было aurtigards. Часть -gard- у славян превратилась в "град". Как несложно догадаться даже сейчас, им обозначают не только сад, но и любую огороженную территорию. Например, обнесенный стенами город или окруженный забором огород. "У англичан, кстати, тот же gard эволюционировал в garden (город) и yard (двор), а aurtigard – в orchard (фруктовый сад)", – отмечает языковед.

Еродій

Большая черно-белая птица, которая проводит лето на украинских болотах, приобрела здесь многие названия: лелека, бусол, бузько, чорногуз. А в древности еще и еродій. Так его называл Григорий Сковорода в своей притче "Вдячний еродій". "Належиться дещо сказати й про еродійську природу. Вони схожі на журавлів, але світліше мають пір’я й кораловий або світло-черлений ніс. Непримиренні вороги зміям і буфонам, себто — отруйним жабам. Ім’я сіє (’έρόδιος) походження еллінського, значить — боголюбний, римською — кіконіа, польською — боцян, малоросійською — гайстер", — пишет в ней философ.

Каштелян

Это название должности. Так в давние времена называли управляющего замком или укрепленным городом. Каштелян руководил местной администрацией. Сейчас аналогичного чиновника скорее назовут комендантом. Кстати, это слово имеет связь с английским castle, то есть замок.

Одесную, ошую

Здесь все просто – таким образом на старославянском языке называли направление. Направо и налево соответственно. В древности разные руки называли разными словами. Правая была "десниця", а левая – "шуйця". Отсюда пошли и эти слова, а еще современное "шульга", то есть человек, у которого доминирует левая рука. И да, слово левша появилось под влиянием русского языка.

Зеґар, дзиґар, дзигарі

Основой для этого слова стало немецкое seiger – песочные или водяные часы. Его переняли поляки и трансформировали в zegar. А еще придумали название профессии zegarmistrz – часовщик. Из польского лексема перекочевала и в украинский язык. Значение при этом сохранилось. Это часы.

Рейментувати

Так в древности говорили вместо "руководить". Родственным "рейментуванню" является слово "режим". А еще английское существительное regiment – полк. Того, на кого возлагали руководящие функции, называли "рейментар". В казацкие времена так называли солдата польской армии или запорожского казака, а позже — вообще командира.

Тебенки

Кожаные изделия для отделки седел раньше называли именно так. Теперь этот корень можно встретить разве что в фамилиях – Тебенко, Потебня, Потебенько и подобных.

Тертиця, тертичник, тартак

Лесопилка или пилорама раньше назывались именно словом "тартак". И встретить его можно было не только лишь в западных регионах. Его фиксирует в частности Борис Гринченко в своем словаре. Происходит название от глагола "терти". А производными можно назвать "тертицю", то есть доску, и "тертичника" – того, кто ее пилит.

Увельбити

Это слово имеет польское происхождение. Оно означает чувство сильной любви, обожания. Кстати, обращение к духовному лицу "превелебний", является с "увельбити" однокоренным.

Хандогий

В старославянском языке слово xǫdogъjь (так и читается — хандогий) имело несколько значений: опытный, умелый, мудрый, чистый, украшенный, нарядный. Чистоту и порядок, которые сейчас назвали бы "охайністю", в древности описывали словом "охандожность". Происхождение лексема имеет германское. На мудрого или умелого человека германцы говорили handugs. Кстати, эта характеристика происходила от существительного hand – рука.

Дальнейшие приключения слова в украинском тоже интересны. Со временем "хандогий" меняло звучание и написание и превратилось в "худоґий", а "хандожник" в "художник". Таким образом английское handy (искусный, умелый) напрямую связано с украинским "художником".

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