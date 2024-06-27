Что нужно сделать с физалисом в июле, чтобы было больше цветков

Если и существует растение, которое может одновременно быть и великолепным украшением сада, и давать вкусные плоды, которые можно употреблять в пищу, то это физалис. Вы точно видели его невесомые ажурные коробочки, а также наверняка пробовали свежие на вкус ягоды.

Эксперты издания "Сам себе агроном" убеждают, что вырастить это растение на своем участке совсем несложно. Но нужно внимательно отнестись к выбору вида и ознакомиться с нюансами ухода.

Какой бывает физалис

На самом деле, плодовые и декоративные физалисы – это отдельные виды. Сорта, выращиваемые с эстетической целью, имеют не слишком примечательные цветы, зато их плоды созревают в очень красивых коробочках ярко-оранжевого цвета. Они по форме и текстуре напоминают китайские бумажные фонарики. Даже если их засушить, форма и оттенок хорошо сохранятся. Осенью эти коробочки подсыхают и превращаются в ажурные структуры, внутри которых размещается красивая ягода. И это тоже выглядит прекрасно в саду.

Съедобный физалис несколько менее декоративен по своему виду. Зато ягоды, созревающие в его коробочках, можно есть свежими, можно мариновать, солить, варить из них варенье и джемы, изготавливать цукаты и т.д.

С точки зрения ботаники физалис относится к семейству пасленовых – как картофель, помидор или баклажан. Происходит он из Южной Америки – из Перу и Боливии. Другие названия растения – мексиканский помидор, золотая ягода, перуанская вишня, увилла, ананасовая вишня.

Как выбрать физалис для своего участка

По подсчетам ученых, существует 124 вида физалисов. Из них самый большой интерес для садоводов и огородников вызывают следующие виды:

садовый физалис – растение, которое обладает высокими декоративными свойствами и выращивается как цветочная культура;

– растение, которое обладает высокими декоративными свойствами и выращивается как цветочная культура; обычный физалис – еще один декоративный вид, плоды которого нельзя употреблять в пищу;

– еще один декоративный вид, плоды которого нельзя употреблять в пищу; земляничный физалис – однолетник, плоды которого имеют кисловато-сладкий вкус и используются для приготовления варенья и компотов;

– однолетник, плоды которого имеют кисловато-сладкий вкус и используются для приготовления варенья и компотов; овощной или мексиканский физалис – растение, плод которого максимально приближен по своим качествам к помидору и используется для соления и маринования.

Как выращивать физалис

Растения этого вида не слишком привередливы к условиям содержания и хорошо зимуют в украинском климате. Больше всего им нравятся открытые солнечные участки, но и в полутени они растут достаточно хорошо. Почва для физалиса должна быть рыхлая и хорошо дренированная, а еще не кислая и не слишком влажная.

Поливают растение по необходимости. В жаркие и сухие периоды воду лучше вносить раз в два дня. А еще стоит время от времени пропалывать растение, чтобы сделать землю более рыхлой. Чтобы получить больше цветов и, соответственно, плодов, в июле верхушки стеблей прищипывают.

Физалис хорошо реагирует на подкормку органическими удобрениями. Также можно вносить под растения золу – по два стакана на один квадратный метр. Чтобы приготовить минеральную подкормку, возьмите 10-20 г калийной соли, 10-20 г суперфосфата и 10 г аммиачной селитры. Растворите эти вещества в 10 литрах воды. Этого должно хватить на квадратный метр грядки. Такую подкормку можно проводить летом три раза: в начале, середине и конце вегетативного сезона.

Раз в 5-7 лет растение имеет смысл омолаживать. Физалис размножают делением, черенкованием и через семена. Многолетники лучше делить, ведь у них развитая корневая система, которая хорошо переносит такую процедуру. Для черенкования срезают верхушки стеблей с двумя-тремя здоровыми почками.

Чтобы вырастить физалис из семян, его можно высеять на рассаду во второй половине апреля. Для этого подойдут торфяные горшки с питательной грунтовой смесью. В открытый грунт рассаду пересаживают по окончании заморозков и регулярно поливают до укоренения. Также можно посеять растение непосредственно в открытую землю – это можно сделать весной и осенью.

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