Что означает ДТЭК и как правильно читают аббревиатуры в украинском языке

Россияне снова подло атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. В такие моменты у жителей Украины возникает немало вопросов к оператору электросетей, компании ДТЭК.

Все мы хотим знать, когда стабилизируются графики подачи электроэнергии и просмотреть информацию о текущей ситуации. А знаете ли вы, как правильно читать на украинском языке название компании, к которой сейчас столько внимания? OBOZ.UA покопался в правилах и сформулировал обоснованный ответ.

Для этого, прежде всего, нужно знать, как расшифровывается название компании. И здесь нас ждет неприятный сюрприз. ДТЭК – это аббревиатура от российского "Донбасская топливно-энергетическая компания". Однако со временем ее первоначальное значение стерлось и аббревиатура стала восприниматься как отдельное слово.

Содействует этому, в частности, ее структура. Аббревиатуру ДТЭК можно отнести к инициально-звуковым. Она состоит из первых букв слов полного названия компании. Но при этом ее можно прочесть, как полноценное слово из одного слога, ведь посередине она имеет гласный звук. Обычно такие аббревиатуры читают, не называя каждый звук отдельно (ВСУ – вэ-эс-у, ПВО – пэ-вэ-о, МВФ – эм-вэ-эф), а именно как слово (НАТО, ЖЭК, ЦНАП).

Но произнести сочетание букв дт – не так просто. Обычно они в речи редуцируются до глухого т. Например, как в фамилии бывшего канцлера Германии Вилли Брандта – его читают как "брант".

Если применить этот подход к аббревиатуре ДТЭК, она сократится до слога "тэк". Но его использовать неудобно, ведь он воспринимается скорее как часть сложных слов, означающих техничность или технологичность. Как в названии стартапа, который помог нам быстро получить вакцины от коронавируса BioNTech – "Байонтек". Кстати, это тоже аббревиатура от Biopharmaceutical New Technologies, то есть "Биофармацевтические новые технологии".

Но как все же правильно читать название ДТЭК? Что ж, здесь следует обратить внимание на то, что кроме действующих закономерностей при произношении буквенных и слогово-буквенных аббревиатур, нужно еще учитывать живые традиции использования их в устной речи. Как, скажем, в случае с США. Мы все читаем ее неправильно – не эс-ша-а, а сэ-ше-а. Тем не менее именно такой вариант прижился.

Что касается ДТЭК, то ее начали произносить по комбинированному принципу – первую букву читают, называя ее, как это бывает в буквенных аббревиатурах, а остальную формуют в полноценный слог. Поэтому правильно читать название компании как дэ-тэк.

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