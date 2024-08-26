'Ярмарок' или 'ярмарка': как правильно говорить по-украински

Ежегодно в конце лета и начале осени в Украине проводили большие торги, где фермеры продавали выращенное за лето, а ремесленники – свои разнообразные товары. Самые знаменитые происходили в Больших Сорочинцах Полтавской области. Как бы вы назвали это событие?

Скорее всего, вы воспользовались одним из вариантов "ярмарок" или "ярмарка". Эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык" объяснили, почему один из них употреблять не стоит.

Украинские словари приводят только один корректный вариант этого слова – это "ярмарок". Оно означает торг, регулярно устраиваемый в определенном месте для продажи и покупки товаров. Это существительное мужского рода, которое и склоняется соответственно.

В единственном числе

именительный – ярмарок

родительный– ярмарку

дательный – ярмаркові, ярмарку

винительный – ярмарок

творительный – ярмарком

предложный – на/у ярмарку

восклицательный – ярмарку

Во множестве

именительный – ярмарки

родительный – ярмарків

дательный – ярмаркам

винительный – ярмарки

творительный – ярмарками

предложный – на/у ярмарках

восклицательный – ярмарки

Слово "ярмарка" является русизмом. Ведь именно в русском языке оно имеет женский род. От употребления этого варианта лучше отказаться.

Итак, неправильно говорить:

Сорочинська ярмарка — одна з найвідоміших ярмарок України, що відбувається у Великих Сорочинцях.

А правильно это предложение будет звучать так:

Сорочинський ярмарок — один з найвідоміших ярмарків України, що відбувається у Великих Сорочинцях.

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