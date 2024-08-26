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"Ярмарок" или "ярмарка": как правильно говорить по-украински

Юлия Потерянко
Rest
1 минута
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'Ярмарок' или 'ярмарка': как правильно говорить по-украински

Ежегодно в конце лета и начале осени в Украине проводили большие торги, где фермеры продавали выращенное за лето, а ремесленники – свои разнообразные товары. Самые знаменитые происходили в Больших Сорочинцах Полтавской области. Как бы вы назвали это событие?

Скорее всего, вы воспользовались одним из вариантов "ярмарок" или "ярмарка". Эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык" объяснили, почему один из них употреблять не стоит.

Украинские словари приводят только один корректный вариант этого слова – это "ярмарок". Оно означает торг, регулярно устраиваемый в определенном месте для продажи и покупки товаров. Это существительное мужского рода, которое и склоняется соответственно.

В единственном числе

  • именительный – ярмарок
  • родительный– ярмарку
  • дательный – ярмаркові, ярмарку
  • винительный – ярмарок
  • творительный – ярмарком
  • предложный – на/у ярмарку
  • восклицательный – ярмарку

Во множестве

  • именительный – ярмарки
  • родительный – ярмарків
  • дательный – ярмаркам
  • винительный – ярмарки
  • творительный – ярмарками
  • предложный – на/у ярмарках
  • восклицательный – ярмарки

Слово "ярмарка" является русизмом. Ведь именно в русском языке оно имеет женский род. От употребления этого варианта лучше отказаться.

Итак, неправильно говорить:

  • Сорочинська ярмарка — одна з найвідоміших ярмарок України, що відбувається у Великих Сорочинцях.

А правильно это предложение будет звучать так:

  • Сорочинський ярмарок — один з найвідоміших ярмарків України, що відбувається у Великих Сорочинцях.

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