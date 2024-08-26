"Ярмарок" или "ярмарка": как правильно говорить по-украински
Ежегодно в конце лета и начале осени в Украине проводили большие торги, где фермеры продавали выращенное за лето, а ремесленники – свои разнообразные товары. Самые знаменитые происходили в Больших Сорочинцах Полтавской области. Как бы вы назвали это событие?
Скорее всего, вы воспользовались одним из вариантов "ярмарок" или "ярмарка". Эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык" объяснили, почему один из них употреблять не стоит.
Украинские словари приводят только один корректный вариант этого слова – это "ярмарок". Оно означает торг, регулярно устраиваемый в определенном месте для продажи и покупки товаров. Это существительное мужского рода, которое и склоняется соответственно.
В единственном числе
- именительный – ярмарок
- родительный– ярмарку
- дательный – ярмаркові, ярмарку
- винительный – ярмарок
- творительный – ярмарком
- предложный – на/у ярмарку
- восклицательный – ярмарку
Во множестве
- именительный – ярмарки
- родительный – ярмарків
- дательный – ярмаркам
- винительный – ярмарки
- творительный – ярмарками
- предложный – на/у ярмарках
- восклицательный – ярмарки
Слово "ярмарка" является русизмом. Ведь именно в русском языке оно имеет женский род. От употребления этого варианта лучше отказаться.
Итак, неправильно говорить:
- Сорочинська ярмарка — одна з найвідоміших ярмарок України, що відбувається у Великих Сорочинцях.
А правильно это предложение будет звучать так:
- Сорочинський ярмарок — один з найвідоміших ярмарків України, що відбувається у Великих Сорочинцях.
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