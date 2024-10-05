Что означает 'прикрыть фиговым листом': объяснение колоритного выражения

Часто в современном украинском языке можно встретить выражение "прикрывать фиговым листом". Его происхождение связано с библейскими событиями.

Именно благодаря фиговому дереву появилось это точное крылатое изречение. Подробно о его происхождении и значении читайте в материале OBOZ.UA.

Прикрываться фиговым листом – что означает выражение

Выражение "прикрыться фиговым листом" сегодня довольно популярно. Согласно словарю, слово фига имеет два значения, говорит украинский языковед Александр Авраменко.

Первое – это то же, что и дуля. С этим словом есть фразеологизм "фигу достать", то есть абсолютно ничего не получить.

"И второе значение – плод фигового дерева. Все же фиговый лист связан не с комбинацией из трех пальцев, а с фиговым деревом. И об этом мы узнаем из Библии", – рассказал Авраменко.

Он напомнил о событиях Ветхого Завета, когда Бог, поселив Адама и Еву на райской земле Эдем, запретил им есть фрукты из дерева познания.

Под влиянием дьявола первые люди не удержались от соблазна и из-за нарушения запрета потеряли чувство непринуждённости и стали стыдиться своей наготы.

"Они плели фартуки из листьев фигового дерева, чтобы скрыть свою наготу. Сегодня же фиговым листком скрывают правду или что-то несовершенное", – рассказал Александр Авраменко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова часто путают с русскими. Каждый, хоть раз переводивший тексты, сталкивался с таким явлением, как межъязыковые омонимы, которых также называют ложными друзьями переводчика. Несмотря на сходство, значение они имеют совсем разное, даже в родственных языках.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие слова в украинском языке имеют двойное ударение. По словам языковедов, правильное ударение – это не только о звучании, но и о культуре устной речи.