Значение разное: какие украинские слова часто путают с русскими

Каждый, кто хоть раз переводил тексты с одного языка на другой, сталкивался с таким явлением, как межъязыковые омонимы, их еще называют ложными друзьями переводчика. Они звучат и пишутся одинаково или почти одинаково, но значение имеют совершенно разное, даже в родственных языках, как украинский и русский.

Чтобы продемонстрировать это, OBOZ.UA собрал целый список подобных слов. Прочтите его внимательно, и в вашей речи станет значительно меньше лексических ошибок.

Заказать – в украинском языке это слово означает запретить что-либо или не разрешить. Если вы хотите приобрести что-нибудь или попросить приготовить вам блюдо в кафе, тогда воспользуйтесь словами замовити, зробити замовлення.

Луна – зайдите в пустое помещение и громко что-нибудь скажите. Вы услышите, как ваш собственный голос отражается от стен и повторяет за вами. Это явление и называют украинским словом "луна". Или "відлуння". А в ночном небе мы видим "Місяць".

Ґречний – неопытному говорящему может показаться, что это слово является производным от названия гречневой крупы. Но нет, прилагательное, образованное от нее, звучит, как "гречаний". А "ґречним" называют вежливого, воспитанного человека, имеющего изысканные манеры.

Пильний – так на украинском языке называют человека, который проявляет большую бдительность, то есть внимательность и наблюдательность. А вот на что-то покрытое пылью правильно будет сказать "порошний", "порохавий", "запорошений", "припорошений".

Смутний – таким образом можно сказать о человеке, испытывающем печаль, грустном человеке. О чем-то, что вы нечетко чувствуете или видите лучше сказать "неясний", "сумнівний", "нечіткий".

Молодята – независимо от возраста, именно таким словом украинцы называют пару, которая только что поженилась. А вот на молодых людей говорят "молодь".

Шар – это какое-то вещество, субстанция или совокупность предметов, покрывающих что-либо. Например, торт покрывают "шаром крему", а земля осенью покрывается "шаром опалого листя". А выпуклый предмет правильной формы, не имеющий углов, это в украинском языке "куля".

Уродливий – россияне так говорят наа что-то некрасивое, отвратительное. В украинском языке слово имеет совершенно противоположное значение. Так говорят на что-то красивое. Это прилагательное происходит от существительного "урода/врода", то есть красота.

Баня – этим словом можно назвать украинскую баню. А еще им называют выпуклую крышу какой-нибудь постройки. К примеру, церкви. То есть слово является еще и синонимом существительного купол.

Рожа – россияне так говорят на некрасивое лицо или лицо, имеющее неприятное выражение. А вот в украинском языке это еще одно название цветка мальвы. Реже используется как название болезни кожи. Про неприятную внешность правильнее будет сказать "пика" или "писок".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие слова в украинском языке имеют двойной ударение.

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