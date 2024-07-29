Что посадить возле лаванды, чтобы она дольше цвела: какие растения станут плохими 'друзьями'

Лаванда давно стала любимицей цветоводов, ведь в саду выглядит роскошно и при этом радует прекрасным ароматом. Вдобавок это засухоустойчивое растение, которое хорошо чувствует себя в жару и не нуждается в сложном уходе.

Однако только самые опытные знают, что она чувствительна к влиянию соседних с ней растений. Издание Express обратилось к эксперту по садовым растениям Конне Поулз, чтобы узнать, какие соседи помогут лаванде цвести дольше и пышнее. А какие могут ей в этом помешать.

Так по словам экспертки идеальную пару с лавандой составляют розы. А посадка цветка рядом с розмарином или другими подобными ароматическими травами даст обоим превосходное цветение. Все дело в том, что им нравятся те же условия посадки и они все одинаков засухоустойчивы. Им всем нужно много солнца и хорошо дренированная почва.

Однако существуют и растения, плохо уживающиеся рядом с лавандой. Экспертка назвала аж три таких.

Так лучше не сажать у лаванды разрыв-траву. Этот цветок любит тень, поэтому в одних и тех же условиях они точно не смогут процветать. Так лаванда в тени не даст много бутонов. Разведите эти растения по разным участкам с нужным обоим уровнем освещенности.

Визуально хосты прекрасно смотрятся рядом с лавандой. Но, как и разрыв-трава, они тенелюбивы. Под прямым солнцем, подходящим фиолетовой красавице, хосты получат солнечные ожоги.

Что касается камелий, эти растения отлично подойдут для сада в деревенском стиле, которому подходит и лаванда. Но их идеальные условия – это много воды и меньше солнца. То есть полная противоположность идеальным условиям для лаванды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые растения лучше всего переносят засуху.

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