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Что такое турнепс: как вырастить дома необычный корнеплод

Алина Милсент
Rest
2 минуты
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Что такое турнепс: как вырастить дома необычный корнеплод

Турнепс – это кормовое растение семейства капустных. Это довольно неприхотливая культура, любящая яркий солнечный свет и умеренный полив. Лучше всего для выращивания турнепса подходят дерново-подзолистые торфяники или суглинки с pH 5,0-6,5.

Двухлетние растения сначала образуют корнеплод и розетку листьев, а на втором году – цветки и семена. Турнепс является родственником репы, брюквы, редьки. Эксперты рассказали, как вырастить турнепс на грядке.

Как вырастить турнепс

Посев турнепса в почву начинают в апреле-мае, также можно сажать турнепс на длительное хранение – в первой декаде июля. Семена нужно смешать с крупнозернистым песком в соотношении 1:10 и посеять в торфоперегнойные горшки. Напоследок лучше присыпать слоем песка толщиной 1-1,5 см, опрыскать водой из пульверизатора. Можно накрыть посевы стеклом или пленкой.

Затем следует отщипнуть сильнейший сеянец на рассаду, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корень.

Что такое турнепс: как вырастить дома необычный корнеплод

Какую почву выбрать

Для турнепса лучшим вариантом будут суглинки и дерново-подзолистые торфяники с показателем 5,0-6,5 pH. Осенью следует произвести перекапывание на глубину 20-25 см и внести подкормку: перепревший навоз (1 ведро на 3 кв.м), один стакан древесной золы или полтора стакана нитрофоски. Свежий навоз использовать не стоит – мякоть плода потемнеет и потеряет вкус.

Для посадки следует выкопать ямки на расстоянии 20-30 см, при этом междурядья должно быть в ширину 40-60 см. Поместите сеянцы вместе с земляной грудкой в ямку, засыпьте почвой и полейте.

Уход за турнепсом

Уход за турнепсом прост: надо только поливать грядку, разрыхлять землю, удалять сорняки и вносить подкормки.

От недостатка влаги корнеплоды набирают горечи, но и чрезмерное увлажнение делает их водянистыми. Оптимальный расход воды на начальном этапе роста составляет примерно 5-6 л на кв.м грядки, а с момента формирования плодов полив можно снизить до 3-4 л на единицу площади. Погода вносит коррективы в расписания полива, но обычно достаточно 1-2 увлажнений в неделю.

Чем подпитать турнепс

Подкормку рекомендуют дважды за сезон раствором птичьего помета (в соотношении 1:20) или коровяка (1:10). В начале лета в раствор следует добавить суперфосфат, повышающий сахаристость корнеплодов.

Турнепс хорошо реагирует на удобрения, в составе которых есть марганец, медь и бор. Важно вносить компоненты влажную почву, а после того, как раствор впитается, грунт на грядке нужно разрыхлить.

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