Что такое турнепс: как вырастить дома необычный корнеплод

Турнепс – это кормовое растение семейства капустных. Это довольно неприхотливая культура, любящая яркий солнечный свет и умеренный полив. Лучше всего для выращивания турнепса подходят дерново-подзолистые торфяники или суглинки с pH 5,0-6,5.

Двухлетние растения сначала образуют корнеплод и розетку листьев, а на втором году – цветки и семена. Турнепс является родственником репы, брюквы, редьки. Эксперты рассказали, как вырастить турнепс на грядке.

Как вырастить турнепс

Посев турнепса в почву начинают в апреле-мае, также можно сажать турнепс на длительное хранение – в первой декаде июля. Семена нужно смешать с крупнозернистым песком в соотношении 1:10 и посеять в торфоперегнойные горшки. Напоследок лучше присыпать слоем песка толщиной 1-1,5 см, опрыскать водой из пульверизатора. Можно накрыть посевы стеклом или пленкой.

Затем следует отщипнуть сильнейший сеянец на рассаду, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корень.

Какую почву выбрать

Для турнепса лучшим вариантом будут суглинки и дерново-подзолистые торфяники с показателем 5,0-6,5 pH. Осенью следует произвести перекапывание на глубину 20-25 см и внести подкормку: перепревший навоз (1 ведро на 3 кв.м), один стакан древесной золы или полтора стакана нитрофоски. Свежий навоз использовать не стоит – мякоть плода потемнеет и потеряет вкус.

Для посадки следует выкопать ямки на расстоянии 20-30 см, при этом междурядья должно быть в ширину 40-60 см. Поместите сеянцы вместе с земляной грудкой в ямку, засыпьте почвой и полейте.

Уход за турнепсом

Уход за турнепсом прост: надо только поливать грядку, разрыхлять землю, удалять сорняки и вносить подкормки.

От недостатка влаги корнеплоды набирают горечи, но и чрезмерное увлажнение делает их водянистыми. Оптимальный расход воды на начальном этапе роста составляет примерно 5-6 л на кв.м грядки, а с момента формирования плодов полив можно снизить до 3-4 л на единицу площади. Погода вносит коррективы в расписания полива, но обычно достаточно 1-2 увлажнений в неделю.

Чем подпитать турнепс

Подкормку рекомендуют дважды за сезон раствором птичьего помета (в соотношении 1:20) или коровяка (1:10). В начале лета в раствор следует добавить суперфосфат, повышающий сахаристость корнеплодов.

Турнепс хорошо реагирует на удобрения, в составе которых есть марганец, медь и бор. Важно вносить компоненты влажную почву, а после того, как раствор впитается, грунт на грядке нужно разрыхлить.

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