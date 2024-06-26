Еще не поздно: что можно посадить на огороде в июле

Середина лета ассоциируется с началом сезона сбора урожая – молодая морковь и картофель, чеснок и лук созревают именно в июле. Но на их место можно посадить некоторые растения, которые еще успеют вызреть за оставшийся сезон.

OBOZ.UA поинтересовался, что именно огородники советуют сеять в июле. Вот несколько культур, которые они посоветовали.

Укроп

Эту ароматную зелень можно подсевать каждые 2-3 недели в течение всего лета. Главная хитрость состоит в том, чтобы предварительно замочить семена. Сейте укроп на хорошо освещенном солнцем участке. И проследите, чтобы почва была как следует подкормлена. Лучше всего для растения подходят перегной и нитроаммофоска. Вовремя проредите всходы. К счастью, даже совсем молодая зелень укропа годится в пищу.

Кресс-салат

Этот листовой овощ созревает за рекордные 2 недели. Но это будет только зелень. Если хотите получить взрослый продукт, придется подождать месяц. После появления всходов, обязательно проредите грядку. И не забывайте как следует поливать овощ, ведь он хорошо растет только в увлажненной земле.

Шпинат

Чтобы получить молодой урожай этой зелени, потребуется меньше месяца. Замочите семена шпината на несколько часов и засейте рядками в свободную землю. Через неделю растение взойдет, а еще через две недели можно будет собирать урожай.

Руккола

Обогатите клочок земли комплексным удобрением, посейте семена и хорошо их пролейте. Следите, чтобы земля не просыхала глубоко. И уже через 5-6 дней увидите первые всходы. Руккола годится в пищу даже в виде микрогрина, но можно дать ей несколько недель на рост.

Редис

Все, что нужно этому овощу для успешного роста, это достаточное количество азота в почве. Поэтому внесите на освобожденный участок азотное удобрение и сейте редис. Его можно подсевать каждые две недели почти на протяжении всего лета. Для формирования плодов ему нужно 3-4 недели. Но следите, чтобы редис не страдал от засухи, только в таком случае овощ будет сочным и не будет горчить.

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