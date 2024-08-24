Еще не все потеряно: что сажают на огороде в сентябре

Лето прошло быстро, и огородный сезон, казалось бы, позади. Однако опытные огородники знают, что сентябрь – не только месяц сбора урожая. Можно успеть посадить определенные культуры, чтобы насладиться последними свежими овощами из собственной грядки.

OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить на огороде в сентябре. Традиционно это пора озимого чеснока и быстро созревающей зелени.

Озимый чеснок

За пять-шесть недель до прихода холодов пора сажать озимый чеснок. Сухую почву перед началом работ нужно хорошо полить, а вот после посадки увлажнение уже не нужно. Эксперты советуют предварительно на 2-3 часа замочить зубчики чеснока в марганцовке (1% раствор). За неделю до посадки грядку нужно перекопать, чтобы почва хорошо осела. Не забывайте о мульчировании: подойдет опилки, перегной или торф.

Салат-латук

Это неприхотливое растение, которое перенесет и понижение температуры до нескольких градусов мороза. Если сажать летний салат-латук, он будет горчить, а идеальный вкус можно получить, если салат растет при 10-17 °C. Салат-латук будет готов к употреблению уже через 35-40 дней. Если заморозки пришли рано, просто накройте посадку защитной пленкой.

Рукола

Руколу стоит сажать в сентябре, ведь она хорошо переносит заморозки. Орехово-горчичный привкус подчеркнет любое блюдо. Лучше всего руккола на незатемленном участке. Нужно позаботиться и о поливе, иначе зелень начнет горчить. Созревает урожай через 25-30 дней.

Шпинат

В сентябре следует посадить и полезный шпинат. Созреет зелень через 30-50 дней, в зависимости от сорта.

Редис

В осеннем редисе будет меньше остроты, горечи и влаги, чем в весеннем. Созревают скороспелые сорта уже через 15-20 дней.

Пряные травы

Начало осени – идеальное время для выращивания петрушки, укропа, базилика, зеленого лука. Эти травы быстро растут и не боятся заморозков, а собирать урожай можно через 20-40 дней. Замороженная зелень будет прекрасным дополнением к блюдам в зимние месяцы.

Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на сентябрь и рассказывал, какие дни будут благоприятны для огородных работ.

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