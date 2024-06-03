Это не суржик: пять украинских слов, которые вас удивят

Борьба с суржиком в украинском языке – дело благородное, но важно при этом не переусердствовать. Не все слова, которые кажутся нам калькой или заимствованием из русского, являются таковыми на самом деле.

Блог "Проєкт Р.І.Д." опубликовал подборку из пяти таких слов. Вы можете смело употреблять их в своей речи и не переживать, что пользуетесь русизмом.

Мысль

Происходит это слово из праславянского myslь, которое, в свою очередь, связано с греческим μῡϑος "речь, слово; замысел". Поэтому в украинский язык попало органическим, эволюционным путем.

Родственными с ним можно считать типично украинские "помисел", "замисленість", "мислення".

Безплатний

Это слово тоже пришло из праславянского, в котором на цену говорили plata. Происходило оно от platъ – то есть отрез ткани, когда-то являвшийся единицей измерения в торговле. От него, кстати, образовалось и слово "плаття", которое тоже не является суржикизмом.

Сравните с типично украинскими "зарплатня", "оплата", "виплата".

Празник

В старославянском языке так называли день, который характеризовали прилагательным праздьнъ – то есть ленивый день, когда не надо работать, а можно наслаждаться жизнью.

Кстати, слово "святкувати" также можно заменить однокоренным "празнувати" или даже "празникувати", и это не будет ошибкой.

Інтерес

Это – латинизм. В латинском языке interesse означало "быть внутри, иметь важное значение; участвовать, быть заинтересованным". В украинский лексема попала через немецкий или польский язык.

Вполне допустимо употребление прилагательного "інтересний", а слово "інтересант", то есть заинтересованное лицо, является полноценным юридическим термином.

Давити

В праславянском языке бытовал корень daviti. Он перешел в большинство современных славянских языков и означает делать что-то через давление: физическое "давити сік", силовое "подавляти протести" или даже психологические "задавити морально".

От этого корня возникли также "давка", "давило" (пресс), "давитися" (с усилием запихивать что-то в горло).

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