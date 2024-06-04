Это проще, чем кажется: как вырастить кресс-салат в домашних условиях

Кресс-салат – довольно неприхотливая культура, которую смогут вырастить даже новички. Растение является подлинным источником полезных веществ – содержит протеин, витамин С, соли кальция, железа, калия, витамины группы В и т.д.

Кресс-салат можно выращивать круглый год: зимой – на подоконниках, летом – на грядках. Как вырастить эту культуру в домашних условиях, разбирался OBOZ.UA.

Как вырастить кресс-салат

Семена кресс-салата светло-коричневые, округлые и очень мелкие. Перед посадкой их нужно замочить. В обычную тарелку следует налить чистую отстоявшуюся воду, положить на дно салфетку, а сверху "посеять" семена.

Затем тарелку необходимо поставить в теплое, можно темное место. Как только появятся ростки – емкость можно переносить на подоконник. Салфетка не должна пересыхать, поэтому не забывайте доливать воду.

Уже через несколько недель тарелка будет покрыта кудрявой нежной зеленью.

Кушать кресс-салат можно с картофелем, мясом, рыбой, добавлять зелень к бульонам или заливным блюдам. Салат немного острый по вкусу, ведь содержит горчичное масло.

Как получить семена из кресс-салата

Высадив семена на грядку, следует тщательно поливать всходы, чтобы земля как можно дольше оставалась влажной, благодаря поливу зелень будет более сочная.

Через 30-45 дней растения, которые не используются в пищу, дадут высокие стебли с соцветиями, а примерно в августе созреет много стручков. Их нужно собрать, высушить, смолотить и оставить на зиму для выращивания на подоконнике.

Самыми распространенными и плодородными сортами являются:

кудрявый кресс;

обычный кресс;

садовый кресс.

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