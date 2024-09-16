'Гарвардская головоломка' поставила сеть в тупик: как ее решить

В сети время от времени появляются задачи и головоломки, заставляющие людей со всех уголков мира ломать голову. Они вызывают множество споров, предположений и новых подходов к решению.

Одна из таких головоломок, которую называют "Гарвардской", обрела большую популярность. Ею поделился Daily Mail.

Задание

Семь мужчин имеют семь жен. Каждый мужчина и каждая женщина имеют семеро детей. Каково общее количество людей?

Название "Гарвардская головоломка" не случайное – существует легенда, что этот тест был создан или распространялся среди студентов Гарвардского университета. Однако на самом деле не существует никаких доказательств того, что задача действительно происходит из знаменитого вуза.

Однако кто бы ни придумал эту головоломку, это не отменяет того факта, что она сбивает с толку даже самых умных людей. Кроме того, она не только проверяет математические знания, но способность мыслить креативно и искать нестандартные пути к ответу.

Ее простота и запутанность заставляют сомневаться в своих мыслях. Более того, задача имеет несколько решений, в зависимости от того, как толкуется ее формулировка.

Возможные варианты ответа

Решение 1

Если предположить, что каждый мужчина имеет одну жену, а каждая из этих пар имеет семерых детей, то общее количество детей равно 49 (7 мужчин * 7 детей). Добавим сюда количество взрослых: 7 мужчин и 7 жен, то есть еще 14 человек. Тогда общее количество людей составит 63 (49 детей + 14 взрослых).

Решение 2

Другой подход состоит в том, что каждый из семи мужчин имеет по семь жен. В таком случае общее количество жен будет 49 (7 мужчин*7 жен). Если все эти пары имеют семерых детей, то общее количество детей будет 49*7=343. Добавьте к этому 56 взрослых (7 мужчин + 49 жен), и общее количество людей получится 399.

Решение 3

Некоторые предполагают, что каждый мужчина имеет семь жен, а не одну. Тогда в этой модели каждый из этих 56 взрослых (супруги вместе) будет иметь семерых детей. Общее количество детей будет составлять 56*7=392. Если добавить количество взрослых, то ответ будет 448.

Решение 4

Один из наиболее обсуждаемых вариантов предполагает, что все 14 взрослых (семь мужчин и семь жен) вместе имеют семерых детей. В таком случае ответ будет очень прост: 14 взрослых и 7 детей = 21.

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