Где нельзя ставить кошачьую миску с водой: распространенное заблуждение

Кошки ценят чистоту и приватность, поэтому выбирать место для кошачьей трапезы следует очень осмотрительно. Идеальное место для емкости с водой должно быть тихим и спокойным – подальше от проходных коридоров и шумных комнат.

Такое пространство должно быть свободно от громких звуков, то есть резкой музыки, телевизора или шума, связанного с работой бытовой техники. Кошки любят чувствовать себя в безопасности во время питья и еды. Эксперты рассказали, где лучше поставить миску с водой и каких мест следует избегать.

Где поставить кошачью миску с водой

Миску с водой можно поставить, например, у когтеточки или в тихом уютном месте, где домашний любимец проводит больше времени.

Стоит ли ставить миску с водой возле еды? Ветеринары не советуют этого делать. В дикой природе коты обычно пьют воду из источников, расположенных вдали от мест, где они питаются. Это эволюционное поведение, направленное на избежание загрязнения воды бактериями и паразитами.

Загрязненная питьевая вода может привести к проблемам со здоровьем, в том числе желудочно-кишечным инфекциям, поэтому коты инстинктивно ищут чистую воду. Также следует обратить внимание на то, что животные очень чувствительны ко вкусу и запаху воды. Если миска находится рядом с едой, то может поглощать запахи пищи, и это будет препятствовать утолению жажде.

Кошки могут испытывать стресс или дискомфорт, если вода стоит рядом с едой. Это приводит к уменьшению количества потребления жидкости. А если поставить миску с водой подальше от еды, кот будет пить чаще. Следует обратить на это внимание, особенно если коты едят преимущественно сухой корм, поскольку им нужно больше жидкости.

Как выбрать миску для кота

Выбирая миску для кота, следует помнить, что от чистоты емкости напрямую зависит здоровье и самочувствие четырехлапого.

Следует обратить внимание на несколько важных аспектов:

Материал: лучше всего подойдут миски из нержавеющей стали, керамики или стекла. Они крепкие, легко моются и не накапливают неприятных запахов, в отличие от пластика, который может стать рассадником бактерий.

Форма и глубина: идеальная миска для кошек широкая и неглубокая. Так любимец сможет есть еду, не раздражая нежные усики.

Размер: миска должна быть адаптирована к размеру кота и его рта. Для меньших кошек глубокие миски могут быть неудобными и затруднять доступ к пище.

Подкладка: миска должна иметь нескользкую основу или резиновую подкладку, чтобы она не двигалась во время питья.

Количество и расположение: если у вас несколько кошек, у каждого из них должна быть своя миска.

Особые потребности: пожилым котам или котам с проблемами здоровья могут понадобиться поднятые миски или автоматические дозаторы корма, чтобы им было легче есть.

Каждый кот уникален и может иметь совершенно разные предпочтения. Наблюдение за поведением вашего любимца поможет вам выбрать миску в соответствии с его индивидуальными потребностями, чтобы кот был здоров и счастлив.

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