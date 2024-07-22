'Ходить вразвалочку': как сказать на украинском

Перевод фразеологизмов – непростое дело. Каждый язык имеет свои особенности, а фразеологизмы сформировались на основе культурных и языковых традиций.

Дословный перевод обычно приводит к искажению содержания и не передает общий смысл предложения. Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, как будет по-украински "ходить вразвалочку" и какие аналоги можно использовать для обозначения этого действия.

Следует избегать русизмов вроде "трусцой", "вразвалку" и "на цыпочках".

В украинском языке есть прекрасное выражение "ходити підтюпцем", что означает ходить мелкими быстрыми шагами.

А русскому слову "вразвалку" соответствует изречение "ходити перевальцем". "Перевальцем" – значит переваливаясь с боку на бок, покачиваясь и не спеша.

Вместо "ходить на цыпочках" нужно употреблять "ходить навшпиньки", то есть передвигаться на кончиках пальцев ног.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинский фразеологизм "шпака удрати" и когда его следует употреблять.

Также OBOZ.UA публиковал лучшие аналоги выражения "рыбак рыбака видит издалека".

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