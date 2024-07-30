Идеальный способ нанесения румян сделает ваше лицо сияющим: совет для макияжа 40+

Каждая женщина стремится выглядеть свежо и привлекательно вне зависимости от возраста. Однако после 40 лет наша кожа претерпевает определенные изменения, поэтому кажется, что некоторые методы макияжа уже работают не так хорошо, как раньше.

Действительно, лайфхаки по красоте нужно адаптировать, в зависимости от типа и состояния кожи, но существуют те, которые подходят и молодым и взрослым женщинам. Об одном из них рассказал Vogue.

Макияж после 40 лет имеет свою специфику. Кожа становится более сухой, могут появляться морщины и неровности, поэтому следует выбирать для макияжа жидкие продукты, которые не будут забиваться в изломы. Также важно увлажнять и питать кожу перед нанесением макияжа, чтобы продукты лучше держались и ложились.

Румяна – это одно из косметических средств, которое может придать коже молодость и сияние, подчеркнуть черты лица и создать естественный вид. Однако, чтобы добиться идеального результата, необходимо знать несколько секретов.

Идеальный способ нанесения румян

Все что нужно сделать, чтобы получить свежий, безупречный финиш и мгновенное обновление кожи – это смешать жидкие румяна с небольшим количеством жидкого хайлайтера, а затем с помощью кончиков пальцев или кисточки нанесите на самую высокую точку щеки. Если совмещать косметические средства до нанесения на лицо, то вы не столкнетесь с появлением полос или линий.

Как правило, взрослые женщины становятся более консервативными по поводу макияжа и начинают избегать использования некоторых продуктов. Например, слишком ярких или имеющих мерцание.

Существует расхожее мнение о том, что блестки забиваются в морщинки и подчеркивают неровности кожи, но на самом деле это не совсем так. Если правильно подготовить кожу и наносить на нее умеренное количество косметики, то любые средства будут выглядеть хорошо.

Кроме того, молодая кожа обычно самостоятельно излучает сияние, поэтому использование небольшого количества хайлайтера вместе с румянами может зрительно сделать взрослую женщину моложе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать эффект загара на лице и почему длительное пребывание на солнце опасно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.