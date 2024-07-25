Имеют долгую историю: какие украинские слова самые древние

Украинский языкк формировался в течение десятков веков. Но задумывались ли, какими были первые слова, засвидетельствовавшие его существование?

Языковед и переводчик Александр Стукало утверждает – большинство статей на эту тему в интернете содержат сомнительную информацию. Вместо этого он сам в своей колонке собрал несколько примеров слов, которые на самом деле происходят из седой древности и уже имеют признаки именно украинского языка.

Быстрым поиском в интернете можно найти утверждение, что в 448 году нашей эры византийский историк Приск Панийский находился на территории современной Украины в лагере властителя Гунского государства Аттилы, и записал слова "мед" и "страва". Большинство материалов голословно утверждают, что именно они стали первыми зафиксированными украинскими словами. Но на самом деле это ложное утверждение.

Стукало объясняет, что важно осознать: украинский язык, как и любой другой, развивается, взаимодействуя с языками-соседками и окружающим миром. Он прошел очень долгий путь, чтобы сформироваться в современное состояние, но украинским его называли не все это время – такое название появилось относительно недавно.

В прежние эпохи то, что впоследствии сформировалось в украинский, называли "западнорусский язык" или "малороссийское наречие". Ученые относят период их существования к общему возрасту украинского языка, а слова из этих языков вполне можно считать исторически украинскими.

Приблизительно в Х веке предки современных славянских языков поделились на такое количество диалектов, что их начинают считать отдельными языками. Украинский начал формироваться из киевско-полесской и галицко-подольской диалектных групп. Такую концепцию выдвинул языковед Юрий Шевелев.

Когда происходил этот процесс, в истории времена тоже были бурными – распалась Римская империя, продолжалось большое переселение народов. Славяне тоже начали удаляться друг от друга. Хотя отголосок тех времен мы чувствуем до сих пор. "Слово праславянского языка — общее лексическое наследие, которое сейчас помогает нам найти общий язык с чехами, хорватами или словенцами", — указывает Стукало.

Языковед приводит список таких слов, которые остаются в обращении еще с праславянского периода:

пити, їсти

хліб, пшениця, пшоно

тощий (натщесерце)

рука, нога, тіло

чоловік, жінка

масло

звір

весна, липа

Но и это еще не самый глубокий слой. До праславянского языка существовал правоиндоевропейский, из которого пошли прагерманский, прагреческий, праитальянский и так далее. "Поэтому в английском, армянском, греческом, украинском и санскрите тоже, представьте себе, есть общие слова. И все эти языки тоже могут считать себя его родственниками", – пишет Стукало.

И приводит несколько примеров родственных слов из украинского и английского:

мати/mother,

брат/brother,

дочка/daughter,

вдова/widow,

короста/crust,

юний/young,

черв/germ.

Но и это еще не все интересные связи украинских слов с иноязычными, которые тянутся из древности. Так слово "хлеб" мы позаимствовали из готского языка. Там оно имело вид hlaifs. Его же взяли себе англичане и сделали из него loaf "буханку". А немецкое werden ("становиться") — непосредственный родственник нашего "вертеть".

Если хотите знать, по каким признакам специалисты начали выделять украинский язык, который отпочковался от праславянского, в блоге приводится несколько примеров. Так с точки зрения Юрия Шевелева, такими явлениями стали киевско-полесское сохранение звукосоединения kvě- там, где в соседних диалектах было kvě-. Пример: у нас есть слова "квітка" и "квіт", а не "цвіток" и "цвіт". Также в полесском диалекте сохранилось звукосоединение skě- там, где вокруг было ščě-, к примеру, в слове "скіпка".

"Поэтому, если вам желается конкретного научно-романтического ответа на вопрос о первом слове украинского языка и не хочется ссориться с немцами или индусами, — говорите, что первым украинским словом было слово "квітка". Согласитесь, это значительно красивее выдумок про "мед" и "страву" в гуннском лагере", — заключает Стукало.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова позаимствовали другие языки мира.

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