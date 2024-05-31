Как часто нужно поливать розы: советы опытных садоводов

Различные виды роз украшают наши сады цветением с мая и до самых холодов. Но, чтобы обеспечить действительно пышный цвет растения, нужно правильно за ним ухаживать, в частности поливать, ведь цветок достаточно чувствителен к засухе.

Как правильно поливать розы, узнавал OBOZ.UA. Вот что советуют опытные садоводы.

Сколько воды нужно розам

Взрослый розовый куст имеет развитую корневую систему, которая проникает глубоко в землю и впитывает воду из глубоких слоев почвы. Именно поэтому поливать такие цветы нужно нечасто – примерно раз в неделю. А вот молодые растения нуждаются в регулярном поливе, пока они не укоренятся как следует. В любом случае воды при этом лучше вносить много. Вот примерные нормы:

кустовая роза – 5 литров под одно растение;

плетистая роза – до 15 литров в зависимости от погоды;

почвопокровная роза – 10-15 литров.

Учитывайте также, что растения, высаженные у быстро нагреваемых поверхностей, в сухую погоду нуждаются в более тщательном поливе. Речь идет о цветах, высаженных у стены дома или под забором.

Как правильно поливать розы

Чувствительный цветок не переносит полива методом опрыскивания. Из-за этого на листьях и цветах могут появляться возбудители инфекций и роза начинает болеть. Также не следует поливать растение часто, но малыми дозами или переливать. Избыток воды в поверхностных слоях земли опасен для ее неглубоких корней – весь куст может погибнуть.

Правильным методом внесения воды является глубокий полив под корень. Можно делать это вручную или с помощью проложенного по земле шланга. Лучше всего собирать для ухода за розами дождевую воду или использовать отстоянную.

Оптимальным временем для полива роз являются утренние или вечерние часы, когда солнце не слишком активно. Так вода эффективнее впитается в землю. Избегайте полива цветка в жару. Наименьшая капля воды, которая попадет на листок или лепесток, в таком случае оставит ожог.

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