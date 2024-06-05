Как избавиться от слизней на огороде: простая инструкция

Слизни живут повсюду вокруг нас, но предпочтение отдают садам и огородам. Во-первых частый полив создает там комфортные для них влажные условия, во-вторых растения – это именно то, чем питаются эти создания. Именно этим они могут создавать значительные проблемы огородникам.

Бороться со слизнями не только можно, но и нужно, если вы не хотите потерять весь свой урожай. OBOZ.UA расскажет, как это сделать.

Почему от слизней нужно избавляться

Эти брюхоногие моллюски пищей не перебирают. Они поедают большинство растений, которые встречаются им на пути. Особенно от слизней страдают сладкий перец, морковь, свекла, капуста, помидоры и баклажаны. Способны они также сильно повредить газонной траве.

Однако найти их, чтобы уничтожить, не так-то просто. Слизни прячутся в солнечную погоду и выходят в поисках пищи только после дождя или в сумерках. Остальное время они прячутся в листьях.

Какие условия любят слизни

Кроме тени и влаги слизням нравятся очень густые заросли. Так они более эффективно прячутся в растениях. Зимуют эти создания в опавших листьях и засохших остатках растений. Это еще одна причина, почему отходы нужно правильно утилизировать.

Появиться в огороде этот вредитель может незаметно. К примеру "переехать" вместе с новыми растениями. С ними могут попасть яйца этих созданий. Также слизней привлекает излишне увлажненная почва.

Как бороться со слизнями

Для того чтобы избавиться от моллюсков-вредителей, можно воспользоваться специальными химическими препаратами. Но и некоторые натуральные средства и методы могут быть очень эффективными.

Например, слизни не любят горячую воду. Если опрыскать ею грядку с капустой, вредители исчезнут. Так же действует на них кофе.

Также можно пролить междурядья в огороде раствором соли. Разведите 100 г продукта в 10 литрах воды и используйте для внесения в грунт. Другой эффективный раствор – это смесь 1 части нашатырного спирта с 6 частями воды.

Плохо преодолевают слизни барьеры из песка, отсева, толченой скорлупы, сажи, извести и древесной золы. Насыпьте что-нибудь из перечисленного вокруг участков и им сложно будет добраться до вашего урожая. С этой же целью можно разложить смоченные водой тряпки или куски мешковины.

Если слизни завелись у вас дома, избавиться от них можно достаточно безопасными методами. Например, расставьте на местах, где вы их замечали, небольшие сосуды с солью, горчичным порошком или растворимым кофе. Также можно просто насыпать немного средства на лист бумаги. Перечисленные продукты будут отпугивать моллюсков.

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