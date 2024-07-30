Как назвать на украинском 'ясли': перевод часто забывают

Украинский язык, богатый и самобытный, отражает глубокую историю и культурное наследие нашего народа. Он включает в себя множество уникальных слов и выражений.

Однако некоторые термины вызывают у украинцев вопросы по их правильности. Поэтому OBOZ.UA рассказывает о том, как правильно перевести на украинский русское слово "ясли".

Правильный перевод слов помогает не только сохранять культурную и языковую самобытность, но и способствует точности и ясности коммуникации. Во многих случаях неправильное использование терминов может привести к недоразумениям, поэтому столь важно постоянно совершенствовать свою речь и отказываться от русизмов.

Сегодня не редко работает не только отец ребенка, но и мать. Поэтому малышей, как правило, отдают в специальные места ухода за детьми.

Большинство людей привыкли называть их детскими садами, однако на самом деле так называются только заведения дошкольного образования, куда берут детей от трех до семи лет. А те, которые рассчитаны на возраст до трех лет, имеют совсем другое название. Их часто называют "яслі". Однако такой вариант является калькой с русского "ясли" и считается совершенно неправильным.

Как назвать на украинском "ясли"

В контексте детского заведения, где ухаживают за маленькими детьми, следует употреблять слово "ясла".

Примеры

В гарному мікрорайоні повинні бути і сквери, і торговельні центри, і ясла;

Я працюю повний робочий день, тому змушена залишати дитину в яслах.

Однако "ясла" в украинском языке имеют еще одно значение. Наверное все слышали о романе Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Из этого названия можно догадаться, что "ясла" – это также отгороженное в хлеву место, куда закладывают корм для скота.

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