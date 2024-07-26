Как не растерять пары носков при стирке: лайфхак, который значительно облегчит вашу жизнь

Скорее всего, вы хоть раз оказывались в ситуации, когда загружали в стиральную машину носки парами, а доставали оттуда распарованными. Вопрос, куда деваются во время стирки отдельные предметы, в шутку называют научной задачей без решения.

Однако эксперты по домашнему хозяйству говорят, что существует эффективный способ обуздать распаровыванивание носков. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Причиной того, что носки теряются при стирке является то, что вы кладете их непосредственно в барабан машины. Это достаточно маленькие предметы, чтобы выпасть при загрузке или запутаться в других предметах. Поэтому гораздо эффективнее будет помещать их в сетчатый мешок для стирки.

Наиболее оптимальным решением будет приобрести мешок небольшого размера. Складывайте в него грязные носки, а когда он заполнится, просто вбросьте его со всем содержимым в очередную стирку.

Такой мешок можно завести на всю семью, а можно приобрести для каждого члена отдельно. Этот лайфхак эффективно решит проблему потерянных во время стирки носков.

Кстати, не обязательно выделять под подобный мешок особое место в доме. Вы можете прикрепить его к корзине для грязного белья с помощью резинки, скрепки или зажима для бумаги и снимать, когда он наполнится.

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