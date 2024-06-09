Как охладиться в жару без кондиционера

Летняя жара может быть приятной, когда вы отдыхаете на пляже или у бассейна. Однако когда приходит время вернуться к повседневным делам, а среди дня еще и выключают свет, то высокие температуры могут создавать неудобства.

Если у вас нет кондиционера или электроэнергии, это не значит, что вы должны страдать от жары. CNN поделились действенными способами, которые помогут остыть.

По данным Национального института здоровья США, чрезмерная жара может нанести вред вашему мозгу и другим органам. Потоотделение является естественной системой охлаждения организма, но, когда этого недостаточно, повышается риск развития гипертермии.

Жара в сочетании с высокой влажностью усиливает этот риск, поскольку из-за нее пот не так быстро испаряется и не эффективно охлаждает тело. Однако существует несколько способов, которые помогут вам контролировать свою температуру.

Вода

Особенно в жару необходимо пить много воды, ведь без влаги тело не сможет охлаждаться путём потоотделения.

Прохладный душ

Примите прохладную ванну или душ, если хотите быстро и эффективно охладиться. Также для дополнительной прохлады попробуйте использовать мятное мыло.

Холодные тряпки

Уложите холодную тряпку или мешочки со льдом на запястье или на шею. Это места, где кровеносные сосуды расположены близко к коже, поэтому вы сможете охладить кровь и снизить общую температуру тела.

Вентиляторы

Расположите вентиляторы у окон так, чтобы они выдували горячий воздух из комнаты, в которой вы находитесь. Также, если во дворе не слишком высокая температура, вы можете открыть окна с обеих сторон дома, чтобы создать сквозняк.

Закройте шторы

Если у вас есть окна, выходящие на солнечную сторону, то обязательно закрывайте шторы или жалюзи, чтобы не дать солнечным лучам нагреть ваш дом. Также можно установить темные шторы, чтобы максимально уменьшить количество света и тепла, попадающего в комнату.

Постельное белье

Хлопковые простыни или одеяла могут помочь вам охладиться в течение ночи. Поэтому покупайте постельное белье, сделанное из натуральных тканей, хорошо отводящих влагу и тепло.

Установите энергосберегающие лампочки

Лампы накаливания генерируют более высокую температуру, чем светодиодные лампы.

Готовьте в мультиварке или на улице

Тепло духовки или плиты может распространяться по всему дому. Поэтому если у вас есть возможность, то лучше готовить на улице или с помощью закрытых приборов, таких как мультиварка.

Замороженное лакомство

Если вам очень жарко, то мороженое или лимонад могут помочь, но не переусердствуйте с сахаром. Он может ускорить ваш метаболизм, поэтому вы начнете ощущать внутренний жар.

Спите внизу

Теплый воздух, как правило, поднимается вверх, поэтому если вы живете в частном доме, то попытайтесь ложиться спать на первом этаже или даже в прохладном подвале.

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