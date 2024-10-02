Как перевести на украинский 'ни кола, ни двора': интересные и редко используемые варианты

Фразеологизмы – обороты речи, образовавшиеся на определенной территории на основе культурных и исторических особенностей. Устойчивые выражения не стоит переводить дословно, важно искать правильные соответствия.

Украинский язык богатый и колоритный, поэтому часто для одного русского фразеологизма можно найти множество вариантов. OBOZ.UA рассказывает, как перевести фразу "ни кола, ни двора".

Фразеологизм "ни кола, ни двора" означает, что человек очень беден, у него буквально нет ничего. "Колом" когда-то назывался небольшой земельный надел пахотной земли в два саженных величиной.

"Ни кола, ни двора"можно перевести следующими вариантами:

тільки й ходу, що з воріт та в воду;

один сіренький коток та на шиї мотузок;

ні і в горшку, ні в мішку;

ні коняки, ні воза, та нема чого й на віз положити;

ані печі, ані лавки;

ні вуса, ні бороди, ні плуга, ні борони;

і кішки в хаті нема.

В качестве примера можно привести и следующие варианты применения:

Вони такі убогі, що землю держалном міряють, а худобу ложкою.

Тільки й землі маю, шо поза нігтям

Нема в мене ні сідла, ні вузди, ні того, що на нього вузду надівать..

Есть и такие интересные поговорки:

Молодцем молодець: ні кіз, ні овець.

Рогатої скотини – вила та граблі; доброї одежі – мішок та рядно.

У кишені тарган та блоха, у хліві – ратиці та хвіст.

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