Как перевести на украинский слово "каемочка": знают далеко не все
Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует избавляться от русизмов и избегать языковой кальки. Однако некоторые переводы русских слов могут показаться неочевидными.
Например, не все знают, как будет "каемочка" на украинском. OBOZ.UA разбирался, как перевести это слово.
В бытовом языке популярно выражение "подносить на блюдечке с голубой кайомочкой". Фраза имеет аллегорический смысл: когда кто-то надеется что-то получить в готовом виде, то есть легко, не совершая особых действий, без забот и усилий.
На украинском языке этот фразеологизм следует перевести как "підносити на блюдечку з блакитною облямівкою".
Есть несколько переводов слова "каемочка":
- облямівка;
- крайка;
- обшивка;
- лиштва.
В широком смысле кайма – это вышивка или полоска ткани, меха и т.п. на краях одежды, обуви для отделки.
Например:
Козацький червоний кунтуш, з вильотами на рукавах та золотими облямівками так і просився на його пишну постать (Іван Нечуй-Левицький).
В переносном смысле так называют то, что полосой окружает что-нибудь.
Например:
Посеред галявини було невелике озерце, схоже на блакитне блюдце в зеленій облямівці.
В уменьшительной форме можно сказать "облямівочка", "обвідочка", "бережок", "смужечка".
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