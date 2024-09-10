Как перевести на украинский слово 'каемочка': знают далеко не все

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует избавляться от русизмов и избегать языковой кальки. Однако некоторые переводы русских слов могут показаться неочевидными.

Например, не все знают, как будет "каемочка" на украинском. OBOZ.UA разбирался, как перевести это слово.

В бытовом языке популярно выражение "подносить на блюдечке с голубой кайомочкой". Фраза имеет аллегорический смысл: когда кто-то надеется что-то получить в готовом виде, то есть легко, не совершая особых действий, без забот и усилий.

На украинском языке этот фразеологизм следует перевести как "підносити на блюдечку з блакитною облямівкою".

Есть несколько переводов слова "каемочка":

облямівка;

крайка;

обшивка;

лиштва.

В широком смысле кайма – это вышивка или полоска ткани, меха и т.п. на краях одежды, обуви для отделки.

Например:

Козацький червоний кунтуш, з вильотами на рукавах та золотими облямівками так і просився на його пишну постать (Іван Нечуй-Левицький).

В переносном смысле так называют то, что полосой окружает что-нибудь.

Например:

Посеред галявини було невелике озерце, схоже на блакитне блюдце в зеленій облямівці.

В уменьшительной форме можно сказать "облямівочка", "обвідочка", "бережок", "смужечка".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие канцелярские кальки засоряют украинский язык.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.