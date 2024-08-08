Как перевести на украинский 'позволять'? Казалось бы, все просто, но есть несколько вариантов

Перевод с одного языка на другой может казаться простой задачей, особенно при существовании переводчиков. Но на самом деле все не так легко, ведь нужно передать контекст, правильное значение и учитывать некоторые нюансы.

В украинском очень много синонимов, которые употребляются в разных контекстах. Это объяснил Telegram-канал Correctarium, когда рассказывал о том, как удачно перевести русское слово "позволять".

Слово "позволять" является ярким примером того, насколько сильно украинский язык отличается от русского. На первый взгляд, кажется, что найти эквивалент этого термина несложно, ведь оба языка имеют много общего. Однако, как оказывается, это слово может иметь несколько вариантов перевода в зависимости от контекста, что может существенно изменить содержание предложения

Дозволяти

Одним из самых простых и часто употребляемых переводов слова "позволять" является "дозволяти". Этот вариант можно использовать в большинстве случаев, когда речь идет о предоставлении кому-либо права или возможности совершить определенное действие.

Примеры

Дозвольте мені піти з вами;

Це надто дорого. Не можу дозволити собі такої розкоші;

Батьки дозволяють дітям гратися на вулиці.

Давати змогу

Другим вариантом перевода может быть "давати змогу". Он подчеркивает создание условий для осуществления определенного действия или процесса.

Примеры

Ця технологія дає змогу покращити продуктивність;

Уява дає нам змогу подорожувати світом.

Давати нагоду

В некоторых случаях слово "позволять" можно перевести как "давати нагоду". Этот вариант подходит, когда речь идет о том, что кто-то или что-то положительно повлияло на ваши решения или действия.

Подорож дала нагоду побачити, як живуть в інших країнах;

Його вчинок дав мені нагоду піти у відпустку.

Уможливлювати

Это слово подчеркивает создание условий для достижения определенного результата или процесса. Оно часто используется в научной и технической литературе, а также в деловой сфере.

Такий підхід до справи уможливив істотно збільшити виробництво;

Саме те, що я вчила англійську, уможливило розвиток моєї кар’єри.

Сприяти

Этот вариант используется тогда, когда речь идет о помощи в достижении или улучшении чего-либо. Он подчеркивает активное участие в процессе.

Вітамін D сприяє засвоєнню фосфору і кальцію;

Підтримка близьких сприяє моєму успіху.

Допомагати

Этот вариант используется в контекстах, когда речь идет о поддержке или влиянии, которое ведет к положительному результату.

Ці слова допомогли йому повірити в себе;

Досвід допоміг йому ухвалити правильне рішення в критичній ситуації.

Внимательный подход к переводу, учтение контекста и точное понимание смысла помогут выбрать лучший вариант и сохранить глубину и точность исходного сообщения.

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