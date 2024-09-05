Как правильно мыть ягоды, чтобы предотвратить появление плесени: лайфхак, который знают не все

Если вы любите добавлять в свой рацион свежие ягоды, то, наверное, знаете, как нелегко их хранить. Они склонны быстро покрываться плесенью и загнивать.

Однако с этим можно бороться. Свой лайфхак показал в TikTok шеф-повар заведения Detroit 75 Kitchen. Он рассказал, как моет ягоды, чтобы не просто уберечь их от развития плесени, но и смыть с них все химикаты, которые использовались в процессе выращивания, например пестициды.

По словам повара, такая обработка особенно важна для тех, у кого в семье подрастают дети. Она делает ягоды более безопасными для малышей

Чтобы помыть ягоды, подготовьте миску с холодной водой, белый уксус и бумажные или полотняные полотенца. В миске растворите один колпачок или столовую ложку уксуса. Как следует все размешайте и замочите в этом растворе ягоды на 15 минут. Уксус аккуратно продезинфицирует нежную кожуру и убьет споры плесени за это время. Затем откиньте ягоды на дуршлаг, дайте жидкости стечь и разложите на полотенцах, чтобы они высохли. После этого их можно сложить в контейнеры и отправить на хранение.

Если вы имеете дело с нежными ягодами, такими как малина или клубника, повар посоветовал сократить время замачивания до 7-10 минут. В таком случае они не размокнут и не станут мягкими, а сохранят свою текстуру.

В комментариях ему пожаловались, что некоторые люди не воспринимают уксус из-за запаха или имеют на него аллергию. В этом случае повар предложил обрабатывать ягоды раствором столовой ложки пищевой соды в миске холодной воды.

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