'Все ясно': как правильно перевести выражение на украинский

Кальки и заимствования из русского засоряют наш язык и от них нужно избавляться – с этим немногие будут спорить. Но некоторые такие слова и обороты не очень просто бывает отследить в своей речи.

К таким "троянским коням" филологи относят сочетание "все ясно". OBOZ.UA узнал, чем ее заменить.

Есть ли в украинском языке слово "ясно"

Да, словари его фиксируют. Но основным его значением называют характеристику погоды. Когда на небе нет облаков и светит солнце, о такой погоде говорят "ясна".

Также его используют, когда описывают ничем не омраченный источник света или объект. Так можно сказать "ясні зорі", "ясне сонце", "ясен місяць", "на цьому тлі ясно розрізнявся предмет", "гора ясно видніється".

Прилагательным "ясний" иногда можно заменить слово "прозрачный". А еще "ясно" может быть частью сложного слова, описывающего светлый цвет:ясно-рожевий, ясно-зелений, ясно-жовтий.

Можно ли заменить словом "ясно" слово "понятно"

Более поздние словари украинского языка, составленные в советские времена, говорят, что да. Однако не все филологи с этим согласны.

Вместо этого они советуют употреблять типично украинские слова:

зрозуміло;

певно;

збагнути.

Вот, как это можно употребить в речи:

"З ваших слів все зрозуміло", а не "З ваших слів все ясно"

"Я все збагнув", а не "Мені все ясно".

"Так, певно", а не "Так ясно".

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