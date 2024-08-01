Как сказать на украинском "обращение": когда уместно слово "звернення"
Украинский язык богат вариантами и синонимами для выражения различных понятий и состояний. Поэтому почти для каждого действия есть свой уникальный термин.
Из-за влияния русской культуры на Украину некоторые люди начали забывать аутентичные термины и общую логику украинского. Поэтому Correctarium рассказал о том, в каких случаях уместно переводить слово "обращение" как "звернення".
Термин "обращение" часто используется украинцами в разных контекстах. Однако украинский язык предлагает несколько вариантов для перевода этого слова в зависимости от ситуации и значения, которые вы хотите передать. Поэтому всегда использовать "звернення" неуместно.
Такие варианты перевода, как "грошове звернення", "звернення з тваринами", "звернення планет", "звернення товарів", "звернення в християнство" и т.д., абсолютно неправильны. Они появились из-за дословного перевода русского слова "обращение".
Украинский язык очень самобытный и разнообразный, поэтому в нем почти для каждого процесса есть свое название. Поэтому такие русские словосочетания, как "обращение планет", "обращение с животными" и т.п., следует переводить следующим образом:
- Грошовий обіг;
- Поводження з тваринами;
- Обертання планет;
- Оборот товарів;
- Навертання до (на, в) християнства (християнство).
Как употреблять слово "звернення"
Украинское существительное "звернення" уместно в тех случаях, когда речь идет об извещении, распоряжении, призыве, письме, адресованном кому-либо. Например:
- Звернення до народу;
- Звернення до суду;
- Відповідь звернення.
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