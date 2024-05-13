Как сказать на украинском 'сломя голову': два точных варианта

В украинском языке существует множество постоянных выражений и фразеологизмов. Они делают речь колоритной и интересной, однако некоторые из них забылись из-за большого влияния русского языка на украинский.

Существует популярное выражение "бежать сломя голову", которое даже носители языка не всегда могут грамотно перевести. Поэтому учительница украинского и Instagram-блогерка Лариса Чемерис поделилась правильными вариантами.

Фразеологизм "сломя голову" используется для того, чтобы описать стремительное, быстрое и часто опрометчивое движение, когда человек не учитывает происходящее вокруг. Часто синонимом этой фразы является глагол "бежать".

Некоторые украинцы используют варианты "бігти ламаючи голову" или "летіти стрім голов", однако все они являются калькой с русского.

В современном украинском языке существует немало удачных заменителей этому выражению, которые звучат более органично и отвечают современным языковым нормам.

Стрімголов

Это слово является одним из самых распространенных синонимов к русскому устойчивому словосочетанию "сломя голову".

Примеры:

Він кинувся стрімголов рятувати дитину з палаючого будинку;

Її кінь мчав стрімголов по полю, ніби тікаючи від небезпеки.

Прожогом

Примеры:

Він мчав прожогом, щоб встигнути на літак;

Вона бігла прожогом, рятуючись від переслідувачів.

Также онлайн словарь Glosbe предлагает такие варианты перевода, как "на відчай душі", "стративши розум" и "мов оглашенні".

Примеры:

Ніхто не міг зрозуміти, чого вони квапляться, женуть мов оглашенні свій час;

Він ринув на відчай душі вперед;

Тепер я розумів, що змусило його тікати, стративши розум, світ поза очі.

Обогащая свой словарный запас украинскими грамотными выражениями, мы не только делаем наш язык более разнообразным и выразительным, но и способствуем его развитию и очищению от заимствований.

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