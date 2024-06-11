Как уберечь урожай от палящего зноя: неожиданно хитрый способ

Иногда, несмотря на все усилия, на грядках вырастает бедный урожай. Эксперты говорят, что в большинстве случаев причиной является засушливая погода, буквально выжигающая растения. Не следует исключать и болезни и вредителей, но именно палящее солнце часто уничтожает все посадки помидоров, огурцов, капусты, перца и т.д.

Казалось бы, все просто – полив спасет ситуацию. Однако не у всех есть возможность регулярно поливать грядки. Часто бывает, что к участку даже не проведен водопровод. OBOZ.UA рассказывает, как уберечь урожай от летней жары.

Следует заранее создавать условия полутени для насаждений. Весной сразу после вспашки необходимо разметить участок для посадок. Ширина каждой грядки в идеале должна быть не менее 3 метров. Разграничение следует проводить с запада на восток.

Дальше на всех границах между грядками, а особенно – с востока, запада и юга, специалисты советуют высадить кукурузу – достаточно будет двух рядов. Кукуруза будет создавать полутень по мере роста.

Обратите внимание, семена кукурузы надо брать обычные, не карликовые и не низкорослые сорта. Опыт показывает, что одного ряда будет мало, а вот два ряда, высаженные в шахматном порядке, создадут идеальную полутень.

Конечно, этот естественный метод не будет стопроцентной гарантией щедрого урожая – нужно также позаботиться о подпитке и защите от вредителей.

К примеру, паутинный клещ появляется там, где всегда тепло и сухо. В дождливое лето этих вредителей на овощах почти не бывает, а засушливая жаркая погода оптимальна для активного размножения клещей. Как избавиться от паутинного клеща на овощах – читайте в материале.

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