Как в Украине вырастить японскую редьку Дайкон: секреты ухода и защиты от вредителей

Японская редька Дайкон становится все более популярной благодаря своим полезным свойствам и вкусу. Она, как правило, не имеет горечи, свойственной другим видам культуры.

Несмотря на то, что родина гибрида – это Япония, его можно легко вырастить и в Украине. О том, как это сделать и получить хороший урожай, рассказал Сам собі агроном.

Дайкон – это корнеплод, который можно использовать для приготовления немалого количества вкусных и полезных блюд. Кроме того, этот овощ богат витаминами, антиоксидантами и обладает противовирусными и противомикробными свойствами.

Как правильно сажать дайкон

Дайкон является довольно неприхотливой культурой, не требующей какой-либо особой агротехники. Он прекрасно растет на любых участках, но любит легкие почвы, хорошо подкормленные органическими веществами.

Оптимальное время для посадки дайкона в Украине – это начало лета.

Семена дайкона высевают в небольшие отверстия в почве. Расстояние между рядами должно составлять около 50 см, а между растениями в ряду должно быть примерно 15-20 см, чтобы обеспечить достаточное количество места для развития корнеплодов.

Сначала следует накрыть посевы обрезанными пластиковыми бутылками. Паростки под ними должны появиться примерно через 5 дней.

Когда на растениях появятся первые настоящие листики, их следует пикировать и выращивать дальше только самые крепкие и сильные побеги.

Уход за Дайконом

Дайкон нуждается в регулярном поливе, однако важно не переувлажнить почву, ведь урожай может поразить серая гниль.

Также нужно регулярно глубоко разрыхлять почву, пропалывать сорняки и подпитывать японскую редиску легкоусвояемыми, растворимыми удобрениями.

Борьба против вредителей

Одной из наиболее распространенных проблем при выращивании дайкона являются вредители, такие как блошки крестоцвета, улитки и огородная совка. Для защиты растений от них можно сделать канавы по периметру посадок и посыпать землю золой или жгучим перцем.

Урожай

Собирать урожай следует в сухую погоду. Обычно это можно делать через 1,5-2 месяца после посева культуры в зависимости от сорта дайкона.

Хранят плоды при температуре от 1 до -5 градусов в ящиках с песком или мхом. Корнеплоды, поврежденные вредителями, хранить не стоит.

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