Как вернуть блеск старым ручкам на дверях: действенный способ

Если вы хотите добавить интерьеру винтажных ноток, лучше всего в этом помогут антикварные детали, например дверные ручки. Однако они могут быть настоящим питомником микробов и бактерий, ведь об их очистке часто забывают.

Хотя очищение этих поверхностей может показаться трудным процессом, на самом деле все не так сложно. Эксперты издания House Digest рассказали, чем до блеска натереть старые ручки.

Пошаговая инструкция

Доступные и экологичные ингредиенты – соль и уксус – помогут в реставрации антиквариата.

Насыпьте две-три столовых ложки йодированной соли в емкость и положите на соль потускневшие дверные ручки. Налейте в емкость дистиллированный уксус так, чтобы уксус полностью покрывал ручки.

Дайте смеси пропитаться в детали по крайней мере на пять-десять минут, затем вылейте раствор и протрите принадлежности текстурированной тканью.

Избегайте использования слишком абразивных веществ, так как они могут повредить поверхности.

Почему лайфхак действенный

Химические свойства соли и уксуса соединяются для устранения потускневшего цвета. Соль весьма абразивная, но в то же время достаточно деликатная, поэтому она удалит загрязнение из металла, не повредив его.

Если вы соедините соль с природными кислотными свойствами уксуса, получите выигрышную комбинацию.

Кстати, при ремонте, возможно, придется очищать стены от старой краски. Первое, на что стоит обратить внимание – это тип покрытия. Более тусклые краски, в том числе атласные или матовые, менее долговечны, когда дело доходит до очистки. Не используйте агрессивные химические вещества или обезжириватели и избегайте сильного трения.

Чтобы очистить стены с латексной краской, используйте теплую воду и неабразивное универсальное моющее средство. Подробнее об этом способе – читайте в материале.

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