Как вырастить дома руколу: справится даже новичок

Рукола имеет насыщенный пряно-ореховый вкус и станет идеальным дополнением к салатам и разнообразным блюдам. Растет это растение очень быстро, поэтому его можно посадить на грядке даже в сентябре – урожай созреет через 30–50 дней.

Рукола достаточно неприхотлива, так что справиться смогут и новички в огородничестве. Однако следует обратить внимание на несколько нюансов. Эксперты рассказали, как вырастить дома руколу.

Где сажать руколу

Выращивать растение нужно на участке, получающем полное или частичное солнечное освещение. Рукола является частью семейства Brassica, в которое входят белая капуста, брокколи и цветная капуста. Лучше всего чередовать эти культуры, чтобы обеспечить достаточное количество питательных веществ в почве и минимизировать распространение вредителей и болезней.

Как и когда сажать руколу

Высевают семена рукколы весной и повторно осенью. Лето – не идеальный сезон для выращивания – жара негативно влияет на процесс роста, и на вкусовые качества. Посейте семена примерно на ¼ глубины и соблюдайте расстояние в 2 см. Если вы сеете ряды руколы, каждый ряд должен быть примерно на расстоянии 30 см.

Советы по уходу за руколой

Руколу легко выращивать, если вы удовлетворяете ее основные потребности. Растение лучше всего чувствует себя на солнце, ему нужно около шести часов в день солнечного освещения.

Рукола предпочитает хорошо дренированную, суглинистую почву с рН от 6 до 7. Подкормить грядку можно компостом.

Регулярно поливайте грядку, чтобы растение хорошо росло. Держите почву влажной, но никогда не мокрой – корни руколы неглубокие и могут начать загнивать.

Рукола может выдерживать первые заморозки, но они смягчают пряный вкус, придавая сладости листьям.

Когда руколу высаживают в богатую питательными веществами почву, ее обычно не нужно удобрять. Однако бледные листья свидетельствуют о том, что растению не хватает питательных веществ. В этом случае внесите сбалансированное удобрение в половине концентрации, следуя инструкциям на упаковке продукта.

Пересадка руколы в горшки

Руколу легко выращивать в контейнере. Наполните горшок качественным органическим грунтом, увлажните посевную среду и рассыпьте семена по поверхности. Просейте или присыпьте немного земли на семена и слегка прижмите. Поставьте емкость в затененное место на открытом воздухе на несколько дней, пока семена прорастут. Затем переместите контейнер на солнечное место, сохраняя почву влажной, но не мокрой, пока растения растут.

Вредители и проблемы

Мучнистая роса иногда поражает руколу, когда циркуляция воздуха недостаточна. Рукола привлекает тлей, блешек, улиток, капустного червя.

Урожай

Собирать урожай очень просто – срежьте наружные листья ножницами или осторожно сорвите. Рукола созревает от 30 до 50 дней в зависимости от сорта.

Сорта рукколы

Астро – это быстрорастущий сорт, готовый к сбору молодых листьев всего через три недели. Растение сильнорослое, вкус мягкий.

Красный дракон имеет красивые глубоко вырезанные, похожие на дубовые зеленые листья с потрясающей пурпурной центральной жилкой, что делает эту рукколу ярким дополнением к любому салату. Листья имеют мягкий, но пряный вкус.

Сильветта обладает нежным вкусом и хрустящей консистенцией. Привкус сначала ореховый и сладкий, но он имеет легкий перечный оттенок. Листья длинные и узкие. Первые листья готовы к сбору через 35 дней, а полноразмерные листья созревают через 50 дней.

Васаби – если вы любите острую, пряную зелень, вы захотите вырастить Eruca sativa "Wasabi". Как явствует из названия, это очень острый сорт. Он особенно хорошо сочетается с азиатскими рецептами.

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