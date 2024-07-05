Как вырастить дома топинамбур: когда сажают и убирают урожай

Топинамбур также известен как земляная груша, иерусалимский артишок или бараболя. Это не очень популярная в наших широтах культура, однако ее довольно легко вырастить на грядке.

Топинамбур любит яркий солнечный свет и прекрасно будет расти на нейтральной или слаболужной (6,0-7,5 pH) почве, кроме солончаков. Как вырастить дома топинамбур – читайте в материале OBOZ.UA.

Как и когда высаживать топинамбур

Топинамбур имеет мощную и прочную корневую систему, где и образуются съедобные клубни, напоминающие на вид имбирь, а по вкусу похожие на капустный кочан или репу.

Высаживание земляную грушу в открытый грунт проводят за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов или весной, когда земля уже достаточно прогрелась. Осенью лучше высаживать целые клубни, а весной их в основном делят на несколько частей.

Для топинамбура следует выбрать хорошо освещенный участок. Обратите внимание, что в высоту стебля могут достигать 3 м, лучшее место для высадки – по периметру огорода или вдоль забора.

Сажают топинамбур на расстоянии 40 см друг от друга в траншею глубиной 12-15 см. Ширина – 60-70 см.

Как ухаживать за топинамбуром

Топинамбур – неприхотливая культура. Нужно просто разрыхлять почву и пропалывать участки от сорняков. Когда побеги прорастут до 30 см, их можно окучить садовым компостом.

Когда стебли вытянутся до 1 м, с двух концов ряда следует установить столбы и натянуть между ними по горизонтали проволоку в пластиковой обмотке. Так растения не будут ломаться от ветра. В конце вегетационного периода можно даже укоротить стебли до 1,5-2 м.

Полив и подкормка топинамбура

Полив требуется только в период длительной засухи. Если же лето дождливое – естественных осадков культуре ему будет вполне достаточно.

Весной можно внести удобрения, содержащие азот и калий, а летом следует полить грядку настоем сидератов.

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