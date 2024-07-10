Как вырастить салат из остатков: семена не понадобятся

Вырастить листовой салат у себя на огороде из семян – не такая уж сложная задача. Но знали ли вы, что высадить овощ можно не только таким образом, но и получить неплохой урожай из обычных остатков?

Опытные огородники утверждают, что салат хорошо размножается в том числе и черенками. OBOZ.UA рассказывает, что для этого понадобится и как правильно подготовить пророщенный салат к высадке.

Начните с того, что выберите в магазине свежий кочан салата без признаков гнили и повреждений и снимите с него наружные, наиболее подвялые листья. А затем острым ножом срежьте нижнюю часть ножки. Свежий срез должен находиться примерно в 3 см от основы листьев.

Теперь снимите все листья, которые хотите отправить в блюдо. Они для проращивания не пригодятся. Для процесса потребуется только сам кочан. Именно его и нужно будет укоренять.

Из листьев приготовьте себе что-нибудь вкусное, а кочан поставьте в воду. Он должен стоять вертикально, а вода – покрывать срезанный кончик не более чем на один сантиметр. Удобным для такого проращивания будет стакан или небольшая ваза. Но можно расположить черенок и в другом сосуде, который был бы вам удобен.

Теперь можно выставлять салат на проращивание. Выберите для этого теплое и хорошо освещенное место. Но на черенок должны попадать только рассеянные солнечные лучи.

Воду черенку меняйте каждый день. Она не должна застаиваться. Поэтому кочан очень быстро загниет и получить от него корни не удастся. Когда увидите, что корневая система салата хорошо развилась, а от стебля начал формироваться первый лист, пересаживайте овощ в почву.

Для выращивания салата в комнатных условиях подойдет обычная универсальная почвосмесь. Также можно обогатить ее перегноем или торфом. Хорошо закрепите укорененный кочан в земле и как следует полейте. Хорошо будет воспользоваться любым укоренителем. Он поможет растению быстрее приняться.

Иногда овощ можно подливать жидкими удобрениями. А выращивать его нужно на солнечном подоконнике или балконе. Кстати, из выращенного таким образом кочана тоже можно будет сделать черенок.

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