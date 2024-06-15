Каким словом можно заменить 'тренінг': в украинском языке есть точный эквивалент

Всем нам периодически приходится развивать свои навыки с помощью обучающих программ разной продолжительности. Мы привыкли называть их словом "тренінг", но это слово иноязычного происхождения, так что, возможно, в украинском языке есть какие-то более свойственные ему заменители?

OBOZ.UA изучил этот вопрос благодаря словарям. Рассказываем, чем можно заменить слово "тренінг", и когда использование синонимов не будет уместным.

Происхождение слова

Лексема "тренінг" пришла в украинский язык из английского, где глагол to train означает "тренировать, воспитывать, учить". Туда же он попал через французский из латыни, где слово trahere означало "тянуть". По правилам английского и образовалось в конце концов существительное training, которое перешло в украинский именно в таком виде.

Существуют ли украинские соответствия

Языковед Святослав Караванский в своей книге "Поиск украинского слова, или Борьба за национальное "я" предложил замену англицизма. По его мнению, лучше использовать слово "вишкіл":

спортивний вишкіл;

інтелектуальний вишкіл;

вишкільна програма.

Когда этот заменитель не срабатывает

Действительно, словари украинского языка фиксируют обе лексемы и представляют их, как близкие по значению. Но все же указывают на определённый нюанс. Существительное "тренінг", согласно им, обозначает обучение, упражнения для совершенствования навыка, мастерства. Тогда как "вишкіл" – это тщательное обучение чему-либо, привитие определенных навыков, приучение к дисциплине и т.п.

Кстати, словари подвергают сомнению и исконно украинское происхождение слова "вишкіл". Оно произошло от существительного "школа", которое восходит к греческому σχολή "задержка, время для досуга, место для досуга".

Следовательно, "вишкіл" в большинстве случаев действительно можно использовать, как синоним слова "тренінг". Поэтому есть смысл добавить его в свой активный словарь. Хотя и следует различать нюансы значений этих лексем.

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